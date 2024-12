Le pasteur Bob Roberts

"Chaque visite des églises au Vietnam est une expérience enrichissante"

Avec plus de 20 ans d’engagement au Vietnam, le pasteur Bob Roberts a constaté une évolution positive dans la vie religieuse au Vietnam. Il souhaite renforcer les liens entre la communauté chrétienne vietnamienne et la communauté chrétienne mondiale.

Photo : VUFO/CVN

Lors de sa récente visite au Vietnam, le pasteur Bob Roberts, président de l’Institute for Global Engagement (IGE), chef de la délégation des pasteurs protestants internationaux, a partagé ses impressions sur la situation religieuse et les projets de coopération.

- Quel est l’objectif de cette visite au Vietnam de la délégation des pasteurs protestants internationaux ?

Cette visite a deux objectifs principaux.

Tout d’abord, le Vietnam possède une grande communauté chrétienne, comprenant des catholiques, des protestants et de nombreuses autres branches du christianisme. Nous souhaitons connecter la communauté chrétienne vietnamienne à la communauté chrétienne mondiale.

Notre délégation comprend de nombreux leaders religieux venus d’Inde, d’Indonésie, d’Australie et d’autres pays, dans l’espoir de renforcer les liens avec les églises, les paroisses et les ministères concernés au Vietnam.

Deuxièmement, nous souhaitons inviter des pasteurs internationaux à témoigner de la croissance du Vietnam. C’est un pays magnifique. Je suis venu pour la première fois au Vietnam il y a 30 ans, lorsque les rues étaient uniquement occupées par des vélos et quelques motos.

Aujourd’hui, les voitures et les motos sont omniprésentes, et les villes sont bien plus modernes. Nous espérons qu’à travers cette visite, les pasteurs auront l’opportunité de découvrir et de rencontrer la communauté chrétienne ici.

Le pasteur Bob Roberts est venu pour la première fois au Vietnam en 1995. Il est le président de l’Institute for Global Engagement (IGE), une organisation qui promeut la liberté religieuse dans le monde entier. Il est également le fondateur de Glocal Ventures, Inc. (GVI), une organisation non gouvernementale basée à Hanoï.

On sait qu’il a plusieurs années d’expérience de travail et de collaboration avec des partenaires au Vietnam. Quelle est votre évaluation de la situation religieuse et de la garantie de la liberté religieuse au Vietnam ?

Chaque fois que je visite des églises au Vietnam, j’ai toujours une expérience positive.

Photo : UOAV/CVN

Les églises sont dynamiques, se développent rapidement et réalisent de nombreuses réalisations remarquables. Les histoires de développement des églises au Vietnam sont connues dans le monde entier.

Je suis très impressionné par la manière dont les croyants comprennent profondément la Bible, ont une foi solide et vivent selon les enseignements de la Bible.

Je suis particulièrement impressionné par l’esprit de participation à la communauté des croyants au Vietnam. Ils ne se contentent pas de pratiquer leur foi, mais deviennent également de bons citoyens, contribuant activement à la prospérité du pays.

J’ai eu plusieurs occasions de rencontrer le Pape François, et, lors de certaines de nos conversations, nous avons discuté du Vietnam, où il existe une communauté catholique nombreuse et dynamique. J’ai exprimé mon souhait que le Pape visite le Vietnam pour voir de ses propres yeux le développement et la vitalité de l’Église ici.

Le gouvernement vietnamien a réalisé de grands progrès dans le domaine religieux.

Depuis 2001, de nombreux textes législatifs ont été adoptés pour promouvoir la liberté religieuse, protéger les églises et les organisations religieuses, non seulement pour le christianisme, mais aussi pour d’autres religions, comme le bouddhisme.

J’apprécie l’esprit d’ouverture et la volonté du gouvernement vietnamien de relever les défis pour garantir la liberté religieuse. La liberté religieuse est un sujet auquel chaque pays doit travailler sans relâche pour l’améliorer.

Aux États-Unis, nous faisons également face à nos propres défis, comme la discrimination ou les difficultés pour construire des lieux de culte. Cela montre que les défis existent partout.

Cependant, ce qui est à saluer au Vietnam, c’est l’engagement du gouvernement à résoudre ces problèmes.

Lorsqu’un problème survient, les autorités vietnamiennes réagissent rapidement et font des efforts pour améliorer la situation. C’est un point encourageant. Je m’efforce de partager avec le gouvernement et le Département d’État des États-Unis les progrès positifs réalisés par le Vietnam dans le domaine religieux.

De nombreux diplomates américains travaillant sur la liberté religieuse apprécient également les progrès importants réalisés par le Vietnam pour faire face et résoudre les défis dans ce domaine.

Il y a 20 ans, l’Institut pour l’Engagement Global (IGE) et l’Association Vietnam - Amérique, membre de la Fédération des Organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), ont signé le premier Protocole d’Accord (MoU) dans le domaine religieux. Quel a été l’impact de cette coopération sur le processus global des relations bilatérales ?

Photo : UOAV/CVN

Je suis président de l’IGE depuis un an et demi, mais j’ai été impliqué dans cette organisation depuis le début des années 2000. J’ai été témoin direct de la signature du premier MoU entre l’IGE et l’Association Vietnam - Amérique, VUFO.

La coopération entre l’IGE et ses partenaires vietnamiens est excellente. Nous ne sommes pas seulement des partenaires dans la résolution de problèmes importants, mais aussi des amis proches, établissant des relations solides sur la base de la confiance et du respect mutuel. Cela nous permet de mieux comprendre les expériences et les efforts que vous déployez.

Les activités de l’IGE au Vietnam sont devenues un modèle que nous appliquons dans de nombreux autres pays, tels que l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, le Soudan ou encore le Pakistan.

Le Vietnam n’est pas seulement un lieu où l’IGE soutient la promotion de la liberté religieuse, mais c’est aussi un endroit où nous avons appris des leçons précieuses que nous partageons avec d’autres pays du monde. C’est formidable !

Pouvez-vous nous parler des projets à venir pour renforcer la coopération entre l’IGE, la VUFO et d’autres organisations au Vietnam ?

Photo : UOAV/CVN

Nous avons signé le 3e MoU l’année dernière, ce qui ouvre la voie à des plans de coopération prometteurs.

En plus de la liberté religieuse, nous mettons également l’accent sur la responsabilité religieuse, en mettant en œuvre des projets communautaires ayant une signification pratique. Récemment, nous avons visité des centres de réadaptation gérés par des églises, soutenant les personnes dépendantes aux drogues.

À l’avenir, nous espérons renforcer la coopération avec ces organisations et encourager la connexion et les échanges entre pasteurs, églises, dirigeants gouvernementaux et communautés au Vietnam et aux États-Unis.

Nous avons également eu une séance de travail avec l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh concernant un programme d’échanges de délégations. Nous prévoyons d’inviter environ 100 pasteurs pour enseigner la philosophie et découvrir la vie au Vietnam. En retour, le Vietnam pourrait envoyer des chercheurs aux États-Unis pour enseigner le christianisme et présenter les particularités de la vie au Vietnam.

Nous sommes convaincus qu’à travers ces programmes d’échange, les relations entre les deux parties seront consolidées et se développeront en profondeur, créant des valeurs durables et significatives.

Dans une interview accordée au magazine Vietnam Times, le pasteur Jossy Chacko (actuellement vivant à Melbourne en Australie) a salué les efforts du gouvernement vietnamien pour promouvoir la liberté religieuse.

"Le Vietnam a fait des progrès considérables pour manifester son ouverture et sa volonté de dialoguer sur la liberté religieuse. Lorsque je parle avec les chrétiens au Vietnam, ils sont très optimistes et ont de grands espoirs pour l’avenir du pays, particulièrement dans le domaine religieux.

Le gouvernement vietnamien a fait un excellent travail en établissant un cadre juridique permettant aux organisations religieuses de participer à des événements internationaux, de promouvoir le dialogue et de créer des agences spécialisées pour soutenir ce domaine.

J’ai participé à l’événement National Prayer Breakfast dans plusieurs pays, et j’ai vu que le Vietnam y a également envoyé des représentants, ce qui montre que le Vietnam non seulement apprend des pratiques mondiales, mais intègre efficacement ces expériences dans ses politiques".

NDEL/VNA/CVN