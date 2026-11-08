Le Parti communiste du Vietnam et le Parti du travail du Mexique renforcent leur coopération

Une délégation de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par son chef adjoint permanent Trân Thanh Lâm, a effectué du 2 au 7 novembre une visite de travail au Mexique.

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Photo : VNA/CVN

Durant son séjour, Trân Thanh Lâm a eu une entrevue avec le sénateur Alberto Anaya Gutiérrez, secrétaire général du Parti du travail du Mexique (PT). Le responsable vietnamien a affirmé que le PCV accordait une priorité constante à ses relations d’amitié traditionnelle avec le PT et a salué les contributions du PT, le rôle moteur d'Alberto Anaya Gutiérrez dans le développement de cette solidarité bilatérale.

Il a souligné que la visite au Vietnam du secrétaire général du PT Alberto Anaya Gutiérrez en août 2026 ainsi que la signature de l'Accord de coopération pour la période 2026-2031 avaient conféré une nouvelle dynamique aux relations interpartis.

Rôle de la communication politique

Le chef de la délégation vietnamienne a proposé d’intensifier les échanges théoriques, le partage d’expériences sur l'édification du Parti et le développement national, tout en approfondissant la collaboration dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture, de l'information extérieure, de la presse, de l'édition et de la médecine traditionnelle. Il a également insisté sur la nécessité de valoriser la coopération dans l'éducation préscolaire par le renforcement des échanges d'enseignants et d'experts spécialisés.

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Pour sa part, le secrétaire général du PT, Alberto Anaya Gutiérrez, a loué les avancées et le modèle de développement du Vietnam dans le cadre de l'œuvre de Dôi moi (Renouveau), notamment l'articulation réussie entre croissance économique, équité et amélioration du niveau de vie des populations. Il a manifesté un vif intérêt pour les méthodes de formation idéologique, le perfectionnement des cadres du PCV et le rôle de la communication politique dans la construction du consensus social, tout en plaidant pour une plus large coopération dans la recherche théorique, l’information intérieure, la presse et la publication.

Au nom de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), Trân Thanh Lâm a transmis au PT les droits d’édition et la version numérique du livre L'aspiration à un Vietnam puissant dans la nouvelle ère, édité par la VNA en anglais et en espagnol, réunissant 46 textes et discours du secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm prononcés depuis août 2024.

Des orientations stratégiques

Alberto Anaya Gutiérrez a salué la haute portée de cet ouvrage, y voyant un document de référence précieux pour aider les partis politiques et le public hispanophone à appréhender les orientations stratégiques du Vietnam.

À cette occasion, la délégation vietnamienne a participé à la 26e Conférence internationale sur l’éducation de la petite enfance et l’éducation préscolaire, ainsi qu'à la table ronde du Réseau des parlementaires et anciens parlementaires des Amériques.

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À cette tribune, Trân Thanh Lâm a partagé les préconisations, les politiques, les réalisations et les expériences du Vietnam dans le développement de l’éducation préscolaire, l'accès universel à une éducation préscolaire de qualité, contribuant aux Objectifs de développement durable des Nations unies, tout en ouvrant des perspectives de partenariat avec le réseau des Centres de développement de l'enfance (CENDI) géré par le PT.

Opportunités de partenariat dans l’éducation

Dans l'État de Nuevo León, la mission s'est entretenue avec le gouverneur Samuel Alejandro García Sepúlveda et le sous-secrétaire au Tourisme durable Stephan D. Kipper, avant d’avoir une séance de travail à Monterrey avec le secrétaire de la mairie, César Garza Villarreal.

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Les échanges ont porté sur les opportunités de partenariats dans l’éducation et la formation, la science, la technologie, la transformation numérique et le tourisme durable, la préservation et la valorisation culturelle, stimulés par l'appartenance commune à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Le programme s'est poursuivi par une visite à l'école primaire République socialiste du Vietnam, fondée en 1975 dans l’arrondissement d'Iztapalapa, symbole historique de la solidarité et l’amitié entre les deux pays, où les élèves arborent le drapeau vietnamien sur leur uniforme.

Avant de clore son déplacement, la délégation a rendu visite à l'ambassade du Vietnam et déposé des fleurs devant le monument dédié au Président Hô Chi Minh à Mexico, ouvrage inauguré en 2009 puis restauré et réinauguré en mai 2026, confirmant ainsi la vitalité des liens d'amitié unissant les deux peuples.

VNA/CVN