Le Vietnam et la Finlande consolident leur confiance politique et étendent leur partenariat

Le déplacement d'une délégation du Parti communiste du Vietnam, qui intervient juste un an jour après l’instauration d’un partenariat stratégique bilatéral, a permis de renforcer la confiance politique mutuelle et d’intensifier la coopération interpartis entre le Vietnam et la Finlande, tout en dynamisant l’amitié entre leurs peuples et en concrétisant les accords de haut niveau précédemment signés.

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Photo : VNA/CVN

Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par Trinh Van Quyêt, membre du Politburo et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du PCV a achevé samedi 7 novembre une visite de travail de quatre jours en Finlande, visant à sceller les engagements pris entre les deux pays.

Ce déplacement, qui intervient juste un an jour après l’instauration d’un partenariat stratégique bilatéral, a permis de renforcer la confiance politique mutuelle et d’intensifier la coopération interpartis entre le Vietnam et la Finlande, tout en dynamisant l’amitié entre leurs peuples et en concrétisant les accords de haut niveau précédemment signés.

Lors d’un entretien avec Paula Risikko, première vice-présidente du Parlement finlandais, Trinh Van Quyêt a exprimé la gratitude envers la Finlande pour son soutien précieux à l’indépendance et à la réunification du Vietnam par le passé, ainsi que son appui continu au développement actuel du pays, tout en réaffirmant la solidité de leur amitié bilatérale.

Pour consolider ces liens, il a appelé à intensifier les échanges de haut niveau, la coopération entre leurs partis politique et leurs parlements, et les partenariats entre universités, instituts de recherche et entreprises dans les domaines de l’éducation, de la science et de la technologie, et de l’innovation.

Trinh Van Quyêt a suggéré que la Finlande renforce son rôle de pont entre le Vietnam et l’Union européenne (UE), tout en soulignant que le Vietnam pouvait servir de passerelle entre la Finlande et l’ASEAN. Il a également plaidé pour une application optimale de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), et exhorté Helsinki à inciter les États membres de l’UE restants à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements (EVIPA).

Sur le plan multilatéral, il a invité les deux pays à coopérer étroitement au sein de l’Union interparlementaire (UIP), tout en réaffirmant leur attachement au multilatéralisme, à la Charte des Nations unies et à la primauté du droit. Il a également insisté sur la nécessité de soutenir la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale et de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Renforcer le rôle des parlements respectifs

Paula Risikko a affirmé que le Vietnam constituait un partenaire majeur de la Finlande, soulignant un potentiel de coopération considérable notamment dans les secteurs de la science et de la technologie, de l’énergie, de l’éducation, des villes intelligentes et de la main-d’œuvre. Elle a indiqué que les ministères des Affaires étrangères des deux pays collaboraient actuellement à l’élaboration d’un programme d’action pour la mise en œuvre de leur partenariat stratégique, tout en appelant à une coordination accrue au sein des forums multilatéraux.

Les deux parties ont par ailleurs convenu de renforcer le rôle de leurs parlements respectifs afin de faciliter l’application des accords bilatéraux et de créer un environnement propice aux échanges commerciaux et aux investissements.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une rencontre avec Jiri Mäntysalo, vice-président du Parti communiste de Finlande, Trinh Van Quyêt a exprimé remercié les communistes finlandais pour leur soutien de longue date, tout en partageant les réalisations socio-économiques et l’expérience acquises par le Vietnam en 40 ans de Dôi moi (Renouveau).

Il a mis en avant la relation étroite entre le Parti et la population, l’alliance de la théorie et de la pratique, ainsi qu’un modèle de développement centré sur l’humain où la croissance économique s’accompagne du progrès social et de l’équité. Réaffirmant la politique étrangère d’indépendance, de paix et de coopération du Vietnam, il a proposé de renforcer les échanges théoriques, la coopération médiatique et la coordination au sein des forums multilatéraux de partis politiques.

De son côté, Jiri Mäntysalo a salué les réussites du Dôi moi et la politique étrangère du Vietnam, qualifiant le pays de modèle dans l’édification du socialisme. Il a notamment souligné le vif intérêt des communistes et de la jeunesse de Finlande pour l’apprentissage de l’expérience du PCV. À cette occasion, les deux parties ont convenu de maintenir leurs contacts, de partager des informations sur l’actualité mondiale ainsi que sur les mouvements communistes et ouvriers internationaux, et de promouvoir les échanges entre leurs organisations, en particulier de jeunesse.

Lors d’une rencontre avec Marit af Björkesten, directrice générale de la Yle, Trinh Van Quyêt a félicité la radio-télévision publique nationale finlandaise pour son centenaire (1926-2026) avant de proposer des échanges de programmes croisés sur leurs pays et leurs populations respectives. Il a également plaidé pour le lancement de coproductions axées sur l’éducation, l’environnement et le développement durable, tout en appelant à un partage d’expertise en matière de transformation numérique et de formation des professionnels des médias.

Rappelant la mission de service public d’Yle, Marit af Björkesten a souligné que la diffusion d’informations rigoureuses était essentielle pour préserver la confiance du public. Elle a partagé l’expérience du diffuseur en matière de fact-checking et de création de contenus numériques destinés aux jeunes, avant de se dire favorable aux propositions de coopération, en premier lieu dans le domaine des médias numériques et de l’usage responsable de l’intelligence artificielle.

Lors de son déplacement, Trinh Van Quyêt a également invité les partenaires finlandais à faciliter l’intégration de la communauté vietnamienne au sein de la société locale, tout en soutenant la préservation de la langue et de l’identité culturelle vietnamiennes.

La délégation s’est également entretenue avec le personnel de l’ambassade du Vietnam en Finlande ainsi qu’avec des représentants de la communauté des Vietnamiens résidant en Finlabde pour aborder les relations bilatérales, les affaires communautaires et le renforcement des liens avec leur Patrie.

Ces discussions sincères, franches ouvertes ont permis de consolider la confiance politique mutuelle, d’identifier de nouvelles opportunités de coopération et de donner un élan au partenariat stratégique Vietnam-Finlande pour un développement concret et efficace.

VNA/CVN