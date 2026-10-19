Vietnam - Mexique : de nouvelles perspectives de coopération

Lors d’un séminaire international à Oaxaca, l’ambassadeur vietnamien Nguyên Van Hai a présenté les acquis du Renouveau et les orientations de développement du Vietnam, tout en explorant de nouvelles pistes de coopération avec le Mexique.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam considère l’amélioration des conditions de vie de la population, en associant croissance économique, progrès social et équité, comme un objectif constant de son développement, a souligné l’ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, lors du séminaire international "Les partis politiques et une nouvelle société", organisé par le Parti du travail du Mexique (PT) dans l’État d’Oaxaca, au Sud du Mexique, et clôturé le 17 octobre.

Cette rencontre faisait suite à un séminaire international du même nom organisé à Mexico du 8 au 10 octobre.

Devant plusieurs centaines de participants mexicains et internationaux, le diplomate vietnamien a présenté les principales réalisations du Vietnam en 40 ans de mise en œuvre du Renouveau (Dôi moi). Parti d’une économie agricole confrontée à de nombreuses difficultés, le pays est devenu une économie largement ouverte et profondément intégrée aux chaînes de valeur et d’approvisionnement mondiales.

L’ambassadeur Nguyên Van Hai a souligné que les résultats économiques devaient être appréciés à la lumière des progrès accomplis dans la réduction de la pauvreté, l’élargissement de l’accès à l’éducation et aux soins de santé, ainsi que l’amélioration des conditions de vie. La satisfaction et le bonheur de la population constituent, selon lui, la mesure de toute politique publique.

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Pour la nouvelle phase de développement, le Vietnam mise sur les sciences et les technologies, l’innovation et la transformation numérique, tout en accordant une attention particulière à l’économie verte, à l’économie circulaire et à l’amélioration de la qualité des ressources humaines. La croissance doit aller de pair avec l’équité sociale et la protection de l’environnement, la population étant à la fois au cœur du processus de développement, son actrice et sa force motrice.

L’ambassadeur a également insisté sur la nécessité de maintenir les objectifs stratégiques, de faire évoluer les modes de pensée et les méthodes de gestion, et de mobiliser les ressources nationales tout en poursuivant l’intégration internationale. Face aux bouleversements mondiaux, à l’intensification de la concurrence stratégique et aux tensions commerciales, il a plaidé pour le dialogue, une coopération sur un pied d’égalité et le respect de l’indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes des États, notamment des pays en développement.

Dans le cadre de sa visite de travail dans l’État d’Oaxaca, du 15 au 17 octobre, l’ambassadeur Nguyên Van Hai a rencontré plusieurs responsables locaux afin d’examiner les possibilités de coopération.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire aux Cultures et aux Arts de l’État d’Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, il a présenté le patrimoine historique, les arts traditionnels, la gastronomie et les destinations touristiques du Vietnam. Il a proposé de renforcer les échanges culturels, de mieux faire connaître les deux pays et de favoriser les échanges touristiques. Il a également souligné que leur attachement commun à la préservation de leur identité culturelle pouvait contribuer à rapprocher leurs populations.

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Le responsable mexicain a, pour sa part, mis en avant la richesse culturelle d’Oaxaca, ses communautés autochtones et ses traditions, exprimant son intérêt pour le partage d’expériences en matière de préservation du patrimoine et de développement du tourisme culturel.

Au cours d’une rencontre avec Ana Laura Méndez Sánchez, directrice de la promotion et des affaires internationales au secrétariat au Développement économique de l’État d’Oaxaca, les discussions ont porté sur l’agriculture, l’éducation, la formation et les télécommunications.

La partie mexicaine a salué l’expérience vietnamienne en matière de développement agricole, exprimé son intérêt pour les échanges d’experts et le partage d’expériences, et présenté les possibilités d’investissement dans les zones de développement économique de l’État, ainsi que le potentiel logistique du corridor interocéanique de l'isthme de Tehuantepec, reliant l’océan Pacifique au golfe du Mexique.

VNA/CVN