Les législateurs américains s'engagent à annuler les droits de douane instaurés par Trump

Plusieurs législateurs américains se sont engagés à revenir sur les politiques tarifaires de l'administration du président Donald Trump, après que les démocrates avaient pris le contrôle des deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat s'étant déroulées mardi 3 novembre.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le député Richard Neal, le démocrate devant reprendre la présidence de la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants, chargée des questions fiscales et commerciales, a déclaré vendredi 6 novembre lors d'une conférence sur le commerce qu'il s'engageait à revenir sur les droits de douane "injustifiés" imposés par M. Trump et sur ses "accords conclus en coulisses" en matière de commerce.

"Je m'engage à revenir sur les droits de douane injustifiés de Trump et à mener une politique commerciale fondée sur la bonne gouvernance et la transparence", a déclaré M. Neal dans un discours prononcé lors de la conférence, organisée par Katherine Tai, ancienne représentante américaine au Commerce sous l'administration de l'ancien président Joe Biden.

M. Neal a affirmé que les politiques commerciales délibérément chaotiques de M. Trump avaient fait grimper le coût de la vie et creusé les inégalités entre les travailleurs et les Américains les plus riches. Il n'a donné aucun détail sur son calendrier législatif, mais a indiqué que sa priorité était de maintenir le Mexique et le Canada au sein de l'Accord de libre-échange Canada- États-Unis - Mexique (ACEUM), dont l'examen six ans après sa mise en œuvre, laissait place, selon lui, à des améliorations.

Au Sénat américain, Ron Wyden, qui présidera la commission des finances à partir de janvier, a déclaré qu'il utiliserait cette instance pour réaffirmer l'autorité du Congrès en matière de politique commerciale, afin de réduire les coûts et de mettre fin à ce qu'il a qualifié de "droits de douane désastreux et corrompus".

"L'abrogation des droits de douane sur les produits en provenance du Canada bénéficie d'un soutien massif", a déclaré M. Wyden, ajoutant qu'il était déjà en pourparlers avec ses collègues au sujet d'un projet de loi qui serait présenté dès la réunion du nouveau Congrès.

Les démocrates de la Chambre des représentants ont abondé dans ce sens plus tôt dans la semaine. Lors d'une conférence de presse animée par le chef de file démocrate Hakeem Jeffries, le parti s'est engagé à adopter un projet de loi visant à mettre fin à ces droits de douane, tandis que la députée Debbie Dingell, du Michigan, a déclaré qu'elle-même et le député Gregory Meeks, de New York, travaillaient depuis des mois sur un projet de loi contre les droits de douane imposés au Canada.

Le député Jamie Raskin a également déclaré que la suppression des droits de douane sur les produits canadiens figurait bien sûr à leur ordre du jour, arguant que la Constitution conférait au Congrès, et non au président, le pouvoir en matière de droits de douane.

Cette initiative a suscité au moins une réaction favorable de la part de l'opposition, le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, ayant déploré que "les droits de douane avaient tout rendu trop cher".

Xinhua/VNA/CVN