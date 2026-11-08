Le dirigeant Tô Lâm entame une visite officielle au Japon

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, son épouse Ngô Phuong Ly et la délégation vietnamienne de haut rang l'accompagnant, sont arrivés, à 14h30 (heure locale) ce 8 novembre, à Tokyo, entamant une visite officielle au Japon, à l’invitation de l’État japonais.

>> Vietnam - Japon : de nouvelles perspectives de coopération économique

>> Le dirigeant Tô Lâm accorde une interview à la chaîne de télévision japonaise NHK

>> Le dirigeant Tô Lâm part pour une visite officielle au Japon

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et le Japon ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 21 septembre 1973. En plus de cinq décennies, le cadre de leurs relations n’a cessé d’être élevé à de nouveaux niveaux : du "Partenariat de confiance et de stabilité à long terme" en 2002 au "Partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie" en 2009, puis au "Partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie" en 2014, avant d’être porté, en novembre 2023, au rang de "Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde".

Plus de 50 ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques, la confiance politique entre les deux pays n’a cessé de se consolider et de se renforcer. Les deux parties entretiennent régulièrement des échanges et des visites à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, tout en approfondissant leur coopération dans de nombreux domaines et par différents canaux, notamment entre les deux Partis, les gouvernements et les organes législatifs ainsi qu’entre les populations.

Le Japon demeure l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam et son premier fournisseur d’aide publique au développement (APD). De plus en plus d’entreprises japonaises, notamment dans les secteurs de haute technologie et de l’intelligence artificielle (IA), manifestent leur intérêt pour le marché vietnamien et y développent leurs activités. Une autre avancée notable réside dans l’émergence des sciences et technologies ainsi que de l’innovation comme nouveau pilier de la coopération bilatérale.

Les relations entre les populations et les localités des deux pays se rapprochent et se renforcent également. À ce jour, le Vietnam et le Japon comptent plus de 100 partenariats entre localités. Rien qu’en 2026, plus de dix grands festivals ont été organisés dans les deux pays, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle, les échanges culturels et l’amitié entre les deux peuples.

Parallèlement à leur coopération bilatérale, le Vietnam et le Japon coordonnent de plus en plus étroitement leurs positions au sein des forums régionaux et internationaux.

VNA/CVN