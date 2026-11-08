Le dirigeant Tô Lâm part pour une visite officielle au Japon

À l’invitation de l’État japonais, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phuong Ly et d’une délégation de haut rang du Vietnam, a quitté Hanoï le 8 novembre pour une visite officielle au Japon du 8 au 11 novembre.

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Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, le fil conducteur de cette visite est de définir ensemble de nouvelles orientations et d’établir un cadre de coopération à un niveau supérieur, d’ouvrir de nouveaux espaces de développement dans chaque domaine stratégique avec une vision à long terme et de créer conjointement de la valeur afin que les populations puissent bénéficier des fruits de cette coopération.

C'est la première visite au Japon du haut dirigeant en qualité de secrétaire général du Parti et président vietnamien, à un moment où les deux pays sont confrontés à de nouvelles exigences en matière de développement.

Un point de convergence majeur réside dans le fait que les deux pays considèrent les sciences et technologies, l’innovation et la qualité des ressources humaines comme des facteurs déterminants de leur développement futur.

Le Japon dispose d’atouts dans les domaines des technologies, des capitaux, des infrastructures industrielles et de l’expérience en matière de gouvernance. Le Vietnam, quant à lui, bénéficie de ressources humaines, d’un marché dynamique et d’une forte ambition de développement.

Le moment est donc propice pour transformer ces atouts complémentaires en capacités de développement mutuel.

VNA/CVN