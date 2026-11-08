La visite du dirigeant Tô Lâm au Japon ouvre de nouvelles perspectives de coopération bilatérale

À l’invitation de l’État japonais, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, entame ce dimanche 8 novembre une visite officielle du 8 au 11 novembre au Japon, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang.

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Photo : VNA/CVN

La visite du leader vietnamien au Japon vise à approfondir les liens politiques, parlementaires et les échanges populaires entre les deux pays, tout en actant des percées dans l’économie, la technologie, l’innovation, l’éducation, la transition numérique et écologique, ainsi que la diversification des chaînes d’approvisionnement, afin de garantir un environnement stable et propice au développement mutuel.

Plus d’un demi-siècle d’amitié et de confiance

Les relations entre le Vietnam et le Japon reposent sur des valeurs culturelles partagées, des intérêts stratégiques convergents à long terme et des liens profonds entre leurs peuples. Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 21 septembre 1973, les deux pays se sont imposés comme des partenaires stratégiques de confiance et des amis sincères, guidés par un respect mutuel et un soutien réciproque.

Cette trajectoire ascendante de plus de cinq décennies s’est concrétisée par le passage successif d’un "partenariat de confiance et de stabilité durable stable" en 2002 à un "partenariat stratégique pour la paix, la prospérité en Asie" en 2009, à un "partenariat stratégique étendu pour la paix, la prospérité en Asie" en 2014 et à un "partenariat stratégique global pour la paix, la prospérité en Asie et dans le monde" en 2023.

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Cette dernière étape traduit le haut niveau de confiance politique et la maturité des relations bilatérales, ouvrant la voie à une coopération plus concrète et efficace dans tous les domaines, au bénéfice des deux peuples ainsi que de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et le monde.

Ces dernières années, le partenariat stratégique global s’est développé de manière globale et efficace à travers les canaux du Parti, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et entre les peuples, et les liens multiformes entre ministères, secteurs et collectivités locales. La confiance politique mutuelle a continué de se consolider, solidement ancrée sur les intérêts stratégiques partagés.

Les relations bilatérels restent rythmées par de réguliers échanges à haut niveau. Parallèlement, les deux pays ont maintenu et élargi leurs mécanismes de dialogue substantiel, qui s’articulent notamment autour d’un Comité de coopération co-présidé par les ministres des Affaires étrangères, d’un Comité conjoint sur le commerce, l’énergie et l’industrie, d’une Initiative conjointe et d’un Dialogue agricole ministériel. Cette coopération politique, diplomatique, sécuritaire et de défense s’est renforcée grâce à des rendez-vous réguliers, à l’image du Dialogue "2+2" réunissant les vice-ministres des Affaires étrangères et de la Défense, instauré en décembre 2025.

Le Japon demeure l’un de premiers partenaires économiques pour le Vietnam, s’imposant comme son premier fournisseur d’aide publique au développement (APD), son principal partenaire en matière de coopération de main-d’œuvre, son troisième investisseur étranger et son quatrième partenaire commercial et touristique.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 52 milliards de dollars en 2025, en hausse de 11% sur un an. Cette dynamique s’accélère nettement sur les huit premiers mois de 2026 avec un bond de 27% en glissement annuel pour s’établir à 33,7 milliards de dollars, rapprochant les deux pays de leur objectif commun de porter les échanges à 60 milliards de dollars d’ici 2030.

Sur le front des investissements, le Japon comptabilisait en juillet 5.800 projets actifs au Vietnam pour un capital enregistré de 80,4 milliards de dollars, se classant ainsi au troisième rang des 154 pays et territoires investisseurs, juste derrière la République de Corée et Singapour.

La coopération bilatérale s’intensifie dans les secteurs émergents, enregistrant des avancées notables dans la transition verte, les énergies renouvelables et la transformation numérique. L’expertise nippone en matière de technologies de pointe, de puces électroniques, d’intelligence artificielle et de finance durable s’accorde ainsi avec le dynamisme économique du Vietnam, porté par sa jeunesse et une main-d’œuvre de plus en plus qualifiée. Cette forte complémentarité ouvre de vastes perspectives pour un élargissement majeur de leur partenariat bilatéral.

Le développement des ressources humaines, les partenariats locaux et les échanges entre les peuples demeurent les points lumineux des relations bilatérales. Le Vietnam et le Japon comptent désormais plus de 100 partenariats entre leurs différentes collectivités locales. En 2026, plus de dix grands festivals ont été organisés au Vietnam et au Japon pour promouvoir la compréhension mutuelle et les échanges culturels. Enfin, la communauté vietnamienne au Japon frôle les 700.000 personnes, portée par un nombre croissant d’intellectuels et de travailleurs hautement qualifiés, dont environ 7.000 ingénieurs en informatique.

Un nouvel élan au partenariat stratégique global

Cette visite officielle du secrétaire général et président Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang, revêt une importance particulière alors que les relations bilatérales connaissent le développement le plus soutenu de leur histoire.

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Il s’agit de la première visite au Japon d’un dirigeant vietnamien cumulant les fonctions de secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et de président vietnamien - une première pour un leader du Parti depuis onze ans et pour un chef de l’Etat depuis trois ans.

Intervenant alors que les deux pays ont renouvelé leurs équipes dirigeantes et poursuivent d’ambitieux objectifs de croissance, ce déplacement témoigne de l’importance stratégique accordée par le Vietnam au Japon, l’un de ses partenaires stratégiques globaux les plus privilégiés.

Le plus haut dirigeant vietnamien est attendu au Japon pour une série de rencontres au sommet, incluant des entretiens avec la Première ministre Sanae Takaichi, l’empereur Naruhito et les présidents des deux chambres du Parlement, ainsi qu’un discours devant les législateurs et un déplacement dans la préfecture de Kanagawa.

Destinée à consolider le partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon, cette visite mettra l’accent sur la confiance politique, l’économie, l’investissement et le commerce, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Les dirigeants des deux pays devraient examiner l’élargissement de leur coopération aux secteurs émergents de l’innovation, du numérique, de la transition verte et des ressources humaines qualifiées, parallèlement aux domaines traditionnels comme l’éducation et le travail.

Ce sont des domaines où le Japon dispose d’une expérience et d’atouts considérables, tandis que le Vietnam affiche une demande croissante et un fort potentiel de coopération, a-t-elle souligné.

La porte-parole s’est dit convaincue que cette visite insufflera une dynamique décisive à la mise en œuvre des accords et engagements pris par les dirigeants de tous niveaux. L’objectif est de traduire ces engagements en une coopération élargie et plus performante, au service des ambitions de développement et de croissance des deux pays, contribuant activement à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et le monde.

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, cette visite s’inscrit dans un contexte où les deux pays font face à de nouveaux impératifs de développement.

Le Vietnam accélère actuellement son processus d’industrialisation et de modernisation afin d’atteindre ses objectifs stratégiques pour les centenaires de 2030 et 2045. Parallèlement, le Japon s’efforce de stimuler de nouveaux moteurs de croissance en adossant son développement économique aux avancées scientifiques et technologiques, tout en consolidant sa position dans les secteurs économiques et technologiques clés.

Le message de cette visite, a-t-il déclaré, est d’établir un nouveau cadre de coopération à un niveau supérieur, d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement dans des domaines stratégiques avec une vision à long terme et de veiller à ce que les bénéfices de cette coopération soient partagés par les populations des deux pays.

Consolider l’amitié et la coopération bilatérale

L’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a qualifié cette visite de "hautement significative" pour consolider l’amitié et la coopération bilatérale, s’inscrivant pleinement dans la dynamique de leur partenariat stratégique intégral.

Photo : VNA/CVN

Intervenant peu de temps après le déplacement à Hanoï de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, en mai dernier, ce nouveau jalon diplomatique témoigne de l’importance cruciale que les deux pays accordent à leurs relations économiques et politiques.

Le diplomate a par ailleurs noté que la visite du secrétaire général et président Tô Lâm au cours de la première année de son mandat de cinq ans à la tête du Comité central du PCV illustre également le ferme engagement du PCV à pérenniser ses liens avec le Japon.

Il a précisé que les deux parties se concentreraient sur trois axes majeurs. Le premier concerne le renforcement de la coopération en faveur de la paix et de la stabilité régionales. Le second s’articule autour de la sécurité économique, de la résilience des chaînes d’approvisionnement et de l’innovation, avec pour priorités l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la transformation numérique et écologique, les minéraux critiques, la sécurité alimentaire ainsi que l’agriculture. Enfin, le troisième volet visera à dynamiser les échanges culturels et populaires.

Fortes d’une confiance politique solide et d’une coopération déjà fructueuse, les relations entre le Vietnam et le Japon s’engagent désormais dans une phase d’ancrage stratégique plus profonde. Cette visite devrait permettre d’établir un cadre de coopération bilatérale de niveau supérieur, d’ouvrir de nouvelles perspectives dans des secteurs clés et de consolider leur partenariat stratégique global, un socle indispensable pour permettre aux deux pays de concrétiser leurs aspirations et leurs objectifs de développement.

VNA/CVN