La primauté du droit, pilier absolu d’une société civilisée, ordonnée et prospère

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu, président du Conseil national de coordination pour la diffusion et l’éducation au droit, a souligné lors d’une cérémonie en écho à la Journée du droit vietnamien 2026 à Hanoï que la primauté du droit constitue le socle indispensable à l’édification d’une société ordonnée, sûre, civilisée et prospère.

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Photo : VNA/CVN

Selon le dirigeant, une gouvernance moderne exige de lier l’amélioration des lois et leur application stricte à l’essor du civisme, afin de faire du respect du droit un réflexe spontané, un mode de vie et une responsabilité partagée par chaque citoyen et organisation.

La célébration de la Journée du droit vietnamien 2026 revêt "une signification politique et juridique particulière", a-t-il souligné, y voyant l’occasion d’honorer 80 ans d’histoire constitutionnelle tout en réaffirmant le droit souverain du peuple et la ferme détermination du pays à bâtir un État de droit socialiste.

Le dirigeant a souligné que cette commémoration permettait de dresser un bilan pragmatique de la législation, avec l’ambition d’amorcer un changement profond des mentalités et des pratiques pour mettre concrètement le droit au service des citoyens et en faire le moteur du développement national à l’aube d’une ère nouvelle.

Promouvoir le droit souverain du peuple

À l’occasion du 80e anniversaire de la première Constitution du Vietnam, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a rappelé que toute activité législative, l’organisation de l’État et l’exercice du pouvoir public doivent se conformer strictement à la Constitution, chaque institution et autorité compétente devant agir dans le cadre légal tout en assumant la pleine responsabilité de ses missions.

Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir le droit souverain du peuple et de garantir les droits humains, affirmant que la refonte du processus législatif constitue la tâche centrale pour réaliser une véritable percée institutionnelle, indissociable du renforcement de la gouvernance, de la démocratie et de la justice.

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Afin de concrétiser les orientations du secrétaire général et président Tô Lâm, le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a appelé les ministères et les autorités locales à moderniser en profondeur le processus législatif et à améliorer le cadre institutionnel en le centrant sur les besoins des citoyens et des entreprises.

Le vice-Premier ministre a souligné qu’une législation de qualité ne prenait tout son sens que dans son application rigoureuse et efficace au quotidien, la réussite de sa mise en œuvre constituant, selon lui, le véritable baromètre de la qualité d’une loi.

Selon le dirigeant, il faut d’urgence mettre fin au retard de publication des décrets d’application des lois et corriger le paradoxe de réglementations justes en théorie mais inapplicables sur le terrain, face auxquelles la résolution des blocages locaux intervient trop tardivement.

Accélérer la publication des textes d’application

La stratégie de communication doit être déployée dès la phase de proposition des politiques publiques, en accordant une importance cruciale à l’écoute et à l’intégration des retours d’expérience des citoyens et des entreprises. Cette démarche implique une vulgarisation du droit qui ne se limite pas à informer de l’existence des textes, mais qui permet aux citoyens de comprendre la loi pour s’y conformer et apprendre à s’en saisir afin de défendre leurs droits fondamentaux.

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L’édition 2026 de la Journée du droit vietnamien revêt une dimension historique en coïncidant avec le 80e anniversaire de la première Constitution du pays, adoptée par l’Assemblée nationale en 1946, a souligné le ministre de la Justice, Hoàng Thanh Tùng.

Le ministère de la Justice va intensifier le contrôle de constitutionnalité et de cohérence des projets de loi dès leur conception afin de prévenir tout conflit d’intérêts, corruption ou gaspillage, tout en veillant à concilier innovation responsable et gestion des risques. Il assurera un suivi proactif pour accélérer la publication des textes d’application, garantissant ainsi l’entrée en vigueur effective des lois dès leur promulgation.

Les modalités d’évaluation des lois seront réformées afin de distinguer leurs lacunes structurelles des défaillances d’application sur le terrain et d’y apporter des correctifs adaptés. Parallèlement, un mécanisme centralisé sera déployé pour recenser et résoudre immédiatement ces obstacles concrets, l’objectif étant de réduire le fossé entre l’esprit des textes et la réalité des citoyens.

VNA/CVN