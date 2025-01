Anniversaire des relations Vietnam - Russie : amitié, compréhension et entraide

L’amitié, la compréhension mutuelle et l’entraide sont les trois bases historiques des relations entre la Russie et le Vietnam. Ces fondements ont été préservés et consolidés au fil des décennies, quelles que soient les circonstances internes et externes.

C’est ce qu’a affirmé Maria Zelenkova, experte senior de l'Institut russe d’études stratégiques (RISI), dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie (30 janvier 1950 - 30 janvier 2025).

Selon elle, dans le contexte actuell, Moscou et Hanoï réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale, tout en explorant des opportunités dans des domaines traditionnels ainsi que dans des secteurs émergents. Le contexte géopolitique actuel ne freine pas les relations bilatérales, au contraire, il offre une impulsion pour adapter cette coopération aux évolutions modernes, notamment dans les domaines du numérique, des sciences et des technologies.

Maria Zelenkova a également souligné l’importance des dialogues de haut niveau fondés sur une confiance mutuelle, permettant aux deux parties d’échanger ouvertement sur les grandes questions politiques internationales et les sujets d’actualité de leur agenda bilatéral lors des négociations.

Toujours selon la spécialiste, les visites des dirigeants russes au Vietnam prévues en 2024 et 2025 ne visent pas seulement à maintenir un dialogue stratégique au plus haut niveau, mais aussi à clarifier et consolider les accords qui seront mis en œuvre dans les années à venir. Ces accords couvriront un large éventail de domaines de coopération, allant de l’énergie - y compris l’énergie nucléaire - au commerce, en passant par les sciences, l’éducation et le secteur bancaire.

D’après son analyse, la Russie considère le Vietnam comme l’un de ses partenaires les plus amicaux et les plus fiables, un point de vue constant dans la politique étrangère russe. Maria Zelenkova a également estimé que le Vietnam était un partenaire prioritaire de la Russie en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique, jouant le rôle de "pont" dans les relations entre la Russie et l’ASEAN. À l’inverse, la Russie occupe également une position similaire en tant qu’intermédiaire dans les interactions entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (EAEU).

