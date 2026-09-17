Le numérique propulse le "made in Vietnam" vers de nouveaux horizons

Le commerce électronique ouvre de nouveaux canaux d’accès au marché pour les entreprises et coopératives vietnamiennes, en les aidant à promouvoir leurs marques, à rapprocher leurs produits des consommateurs, à renforcer leur compétitivité et à s’adapter aux nouvelles tendances de consommation.

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Photo : VNA/CVN

À la coopérative de céramique Minh Tâm, située dans la commune de Phu Lang (province de Bac Ninh), les smartphones, Internet et les diffusions en direct sur les réseaux sociaux sont devenus de nouveaux outils de promotion commerciale.

Plutôt que de dépendre des visiteurs du village ou des circuits de distribution traditionnels, leurs produits en céramique sont présentés directement sur des plateformes numériques, leur permettant d’atteindre des milliers de spectateurs et de générer des commandes en temps réel lors des diffusions.

Selon Dang Thi Tâm, directrice de la coopérative, les diffusions en direct sur TikTok attirent non seulement de nombreux spectateurs, mais permettent également de faire découvrir le village de poterie de Phu Lang, ses valeurs culturelles et les histoires de ses artisans.

Les résultats des ventes en ligne ne se limitent pas aux commandes passées durant les diffusions. De nombreux clients continuent de prendre contact via Zalo, suivent les nouveaux produits et renouvellent leurs achats.

Cette expérience démontre que la transformation numérique ne se substitue pas aux valeurs traditionnelles des produits artisanaux, mais permet au contraire de faire connaître les histoires des produits, des localités et des artisans à un public plus large. Parallèlement, elle réduit la distance entre producteurs et consommateurs et offre aux produits disposant de marchés relativement restreints la possibilité d’atteindre des clients situés dans d’autres localités.

De nombreuses entreprises tirent également parti du commerce électronique en utilisant des sites Web, des applications, des logiciels de gestion des ventes, des systèmes de paiement électronique, des codes QR pour la traçabilité ainsi que des boutiques sur des plateformes numériques.

Trân Thi Vuong, directrice générale de la Compagnie par actions de transformation alimentaire Thach An (Thachanfood), a souligné que le commerce électronique est efficace pour promouvoir l’image de l’entreprise et ses marques, en permettant d’atteindre des clients situés dans différentes régions.

Les diffusions en direct ont cessé d’être un simple outil de promotion pour devenir progressivement un instrument de promotion commerciale reliant directement les produits, les vendeurs et les acheteurs.

Dans le cadre du programme "Vitalité des produits vietnamiens", organisé par le Département des marchés intérieurs relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce dans la rue Tràng Tiên à Hanoï au début 2026, le modèle combinant exposition en présentiel et diffusions en direct a donné des résultats positifs en matière de promotion, de mise en relation et de commercialisation des produits vietnamiens.

Le programme aide les entreprises à se rapprocher des consommateurs grâce à des méthodes modernes tout en offrant à ces derniers la possibilité d’essayer directement les produits. Cette combinaison permet aux entreprises de présenter leurs produits, de recueillir des avis et d’ajuster leurs stratégies d’accès au marché.

Selon Trân Huu Linh, directeur du Département des marchés intérieurs, le programme vise à créer de nouveaux canaux de mise en relation entre les produits et les consommateurs via un modèle multicanal combinant achats, expériences en présentiel et plateformes numériques.

L’adoption de la diffusion en direct répond à la tendance des consommateurs à se tourner de plus en plus vers l’univers numérique, élargissant ainsi la portée du lien entre les produits locaux et le marché.

De la diffusion en direct à l’écosystème commercial multicanal, la transformation numérique ouvre de nouvelles perspectives de développement pour les produits vietnamiens.

En conjuguant qualité des produits, technologie, narration de marque et confiance des consommateurs, les produits issus des villages de métiers, des coopératives et des entreprises du Vietnam se voient offrir davantage d’opportunités d’étendre leurs débouchés, tant sur le marché intérieur que dans le cadre de l’intégration internationale.

VNA/CVN