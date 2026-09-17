Gâteaux de lune : Hô Chi Minh-Ville fait le plein de nouveautés et de promos

Le marché des gâteaux de lune à Hô Chi Minh-Ville aborde sa période la plus animée de l’année, à l’approche de la Fête de la mi-automne alors que la demande augmente, tant pour la consommation personnelle que pour les cadeaux.

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Photos : VNA/CVN

Les gâteaux de lune traditionnels côtoient désormais de nouvelles variétés aux saveurs plus audacieuses et moins sucrées. Les détaillants accompagnent cette évolution par une série de promotions visant à attirer la clientèle.

Les stands de gâteaux de lune installés dans les rues, les magasins et les centres commerciaux connaissent une activité plus intense que d’ordinaire. Les commerçants ont agrandi les espaces d’exposition, placé les produits bien en vue et lancé des promotions pour stimuler les ventes durant les derniers jours de la saison.

L’offre s’est considérablement diversifiée au-delà des recettes traditionnelles : aux côtés des garnitures classiques comme le jaune d’œuf fondant, le fromage ou le tiramisu, on trouve désormais des saveurs telles que le café, le thé vert, le charbon de bambou et la rose. Des portions plus petites et plus abordables sont également plus largement disponibles, permettant aux clients de goûter plus facilement à différentes variétés.

La demande pour ces gâteaux de lune a connu une forte progression, en particulier lors du pic d’activité de fin de saison, a indiqué un représentant d’AEON Vietnam.

En particulier, davantage de produits sont désormais proposés en formats de 150 à 250 grammes, destinés à la consommation individuelle ou familiale plutôt qu’aux grands coffrets cadeaux ; ce segment séduit les consommateurs souhaitant simplement goûter quelques variétés.

Les consommateurs soucieux de leur santé stimulent également la demande, car les produits dont l’origine est clairement indiquée, ceux qui sont moins riches en sucre et en matières grasses, ainsi que ceux sans conservateurs ni gluten, suscitent un intérêt croissant.

Les gâteaux de lune haut de gamme, proposés par des hôtels et des marques de renom, continuent de constituer un marché à part, fondé presque exclusivement sur l’offre de cadeaux. Chez AEON, des marques telles que Nikko, Sofitel et Sheraton continuent de présenter leurs produits dans des coffrets élégants, destinés aux clients qui souhaitent faire plaisir à leurs proches, à leurs partenaires commerciaux ou à leur clientèle.

Les commerçants s’appuient fortement sur les promotions de fin de saison pour écouler leurs stocks. Les formules de type "deux achetés, un offert" ou "un acheté, un offert", souvent accompagnées de cadeaux, se sont généralisées dans les points de vente.

La marque Mamahi de WinCommerce a réduit ses prix de 20 à 30%, ramenant le coût des gâteaux individuels à une fourchette d’environ 40.000 à 60.000 dôngs (1,5 à 2,3 dollars). Un représentant de l’entreprise a précisé que ces réductions visent moins à stimuler les ventes qu’à faire connaître la marque et à rendre les saveurs traditionnelles accessibles à davantage de familles.

WinCommerce organise également des défilés de lanternes, des danses du lion, des spectacles de tambours et des jeux traditionnels pour créer une ambiance festive dans ses magasins.

VNA/CVN