Hô Chi Minh-Ville

Plus de 300 exposants de 13 pays et territoires participent à VietnamPrintPack 2026

Le 16 septembre à Hô Chi Minh-Ville, la 24 e édition du Salon international des machines et équipements d'impression et d'emballage au Vietnam (VietnamPrintPack) 2026 a officiellement ouvert ses portes au Centre des expositions et des conférences de Saïgon (SECC).

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Organisé par la Société par actions de publicité et de foires commerciales Vinexad (VINEXAD) en collaboration avec la compagnie des services de commerce et de marketing Yorkers, le salon se déroule du 16 au 19 septembre. S'étendant sur 16.000 m², l'événement de cette année réunit 800 stands de 300 exposants provenant de 13 pays et territoires, dont l'Allemagne, l'Inde, la République de Corée, le Japon, Taïwan (Chine), Hong Kong (Chine), Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Ce salon se veut un lieu de rencontre privilégié pour les entreprises vietnamiennes souhaitant s'engager dans la transition écologique, appliquer l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation à la production, et insuffler une nouvelle dynamique à l'industrie vietnamienne de l'emballage et de l'impression afin d'atteindre de nouveaux sommets.

Renforcement de la conformité aux normes internationales rigoureuses

Selon l'Association vietnamienne de l'imprimerie (VPA), l'industrie nationale de l'imprimerie et de l'emballage est confrontée à une concurrence intense sur le marché intérieur, due à la vague de délocalisations de production et à la forte augmentation des investissements directs étrangers (IDE). Les entreprises d’IDE bénéficient souvent d'un avantage considérable en termes de ressources financières, d'infrastructures technologiques et d'optimisation opérationnelle, tandis que les entreprises nationales font face à des coûts de production supérieurs d'environ 15%. Il est à noter que près de 80% des entreprises vietnamiennes continuent d'utiliser des méthodes technologiques traditionnelles, s'exposant ainsi au risque de se retrouver à la traîne dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Outre les pressions sur les coûts, les barrières techniques imposées par les principaux marchés d'importation, tels que les États-Unis et l'Union européenne (UE), se durcissent. Les nouvelles réglementations exigent que les emballages soient strictement conformes aux systèmes de certification environnementale internationaux, comme les normes FSC, ISO 12647, G7/GMI et ISO 14001, ainsi qu'aux critères de responsabilité sociale et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement, tels que SA8000 et SCAN.

Dans ce contexte, VietnamPrintPack 2026 constitue un véritable carrefour technologique. Cet événement facilite l'accès direct des entreprises vietnamiennes aux technologies de pointe et aux feuilles de route d'automatisation pour réduire leurs coûts d'exploitation, s'affranchir de la dépendance à la sous-traitance à bas coût et accroître leur compétitivité.

Lors du salon, Nguyên Van Dông, président de la VPA, a souligné : "Le salon VietnamPrintPack prend de l'ampleur et attire de plus en plus de clients et d'exposants internationaux. Cela témoigne du développement de l'industrie de l'imprimerie vietnamienne, qui connaît une croissance annuelle moyenne d'environ 10%. L’investissement dans des technologies et des équipements modernes est essentiel à la croissance de cette industrie".

Solutions tech de nouvelle génération : retours d'expérience

Sur le salon, les visiteurs professionnels pourront découvrir en avant-première une chaîne de solutions innovantes, intégrées de la matière première au traitement et à l'emballage du produit fini.

Concernant les technologies d'impression numérique modernes : la présence de marques leaders telles que Ricoh, FUJIFILM, Epson, Konica Minolta, LBM, Song Long Guangzhou, Pulisi, Guowang, Trung My A, Desteel et K-Print Digital garantit des lignes d'impression à grande vitesse, une précision absolue et une optimisation des coûts de production.

Pour les lignes automatisées d'emballage et de traitement de surface, le salon a présenté des solutions complètes, de la découpe à l'emballage au pelliculage, en passant par le laminage et l'impression de dates, ainsi que des systèmes d'emballage automatisés proposés par Friese GmbH, Tam Tin, Huanlian Vietnam, CMIC, Optimus Packaging, etc.

Sur l'impression d'étiquettes intelligentes et la RFID : des solutions avancées d'identification des produits, de traçabilité et de gestion de la chaîne d'approvisionnement ont été présentées par Muehlbauer Technologies, Arizona RFID, Zhejiang Zhongte, Zhejiang Weigang, General Plastic Industrial, etc.

Concernant les matériaux écologiques et les fournitures biosourcées : la présence de fournisseurs de matériaux tels que APP Group, Yih Hwa, Baltink, Integral Material, Sophyactive, AAA Corp, etc., a permis de proposer des papiers recyclés, des encres à base d'eau respectueuses de l'environnement, des adhésifs et des ébauches en aluminium de nouvelle génération.

Séminaires et temps forts

Dans le cadre du salon de cette année, le comité d'organisation, en collaboration avec des associations professionnelles reconnues, mettra en œuvre une série d'activités spécialisées, notamment le Forum de l'industrie de l'imprimerie de Hô Chi Minh-Ville 2026, le séminaire "L'industrie de l'imprimerie au Vietnam : des capacités de traitement à la création de valeur", le séminaire "Conquérir le marché mondial grâce à l'emballage durable", l'atelier "L'automatisation dans l'industrie de l'impression et de l'emballage" et celui "L'usine d'emballage du futur 2030 : Investissements judicieux - Automatisation - IA - Écologisation - Création de valeur".

Par ailleurs, l'exposition proposera des rencontres B2B directes, des démonstrations de machines en fonctionnement sur les stands et un programme d'accueil des délégations professionnelles nationales et internationales.

Texte et photos : Tân Dat/CVN