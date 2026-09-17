Khanh Hoà : 10.800 milliards de dôngs insufflés dans l’industrie

Le Comité de gestion de la zone économique et des parcs industriels (PI) de la province de Khanh Hoà a organisé, dans l’après-midi du 16 septembre, une cérémonie de publication et de remise des décisions d’approbation de la politique d’investissement et des certificats d’enregistrement d’investissement concernant ces cinq projets.

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Photo : VNA/CVN

Parmi les trois projets d’infrastructures de zones industrielles figure le projet de construction et d’exploitation des infrastructures du PI de Van Luong, porté par la SARL de développement et d’investissement industriel de Khanh Hoà. Situé dans la commune de Van Ninh, le projet couvre une superficie de plus de 191,60 hectares et représente un investissement total de plus de 2.610,5 milliards de dôngs.

Le projet de construction et d’exploitation des infrastructures du PI de Ninh Diêm 2 couvre 209,49 hectares, pour un investissement total de plus de 2.732,8 milliards de dôngs. Il est implanté dans le quartier de Dông Ninh Hoa et la commune de Bac Ninh Hoa. Les investisseurs sont la société par actions Hoàn Câu Ninh Long et la SARL Hoan Câu Long An.

Le projet de construction et d’exploitation des infrastructures du PI de Ninh Diêm 3 est porté par la société par actions Hoan Câu Ninh Long. D’une superficie de plus de 288,8 hectares, il représente un investissement total de 3.016 milliards de dôngs, hors environ 628,6 milliards de dôngs consacrés aux indemnisations, aux aides et à la réinstallation.

Selon Trân Minh Chiên, chef du Comité de gestion de la zone économique et des PI de Khanh Hoa, ces projets devraient créer des emplois pour quelque 27.700 travailleurs et spécialistes. Ils contribueront également à la mise en place progressive d’infrastructures de production intégrées dans la zone économique de Vân Phong, renforçant sa capacité à accueillir des projets secondaires de grande envergure, à haute technologie et à forte valeur ajoutée.

Le Comité de gestion de la zone économique et des PI de Khanh Hoa a également remis les décisions d’approbation de la politique d’investissement pour deux projets à capitaux étrangers.

Le projet d’usine de production de tissus haut de gamme Unitex Vietnam, investi par la société BangShi (BVI) Ltd., sera réalisé dans la zone industrielle de Du Long, dans la commune de Thuân Bac. Occupant 3,29 hectares, il représente un investissement total de près de 608,8 milliards de dôngs, soit 23,45 millions de dollars. L’usine disposera d’une capacité de production annuelle prévue d’environ 10,8 millions de mètres carrés de tissus, soit l’équivalent de 2.400 tonnes de produits. Le projet contribuera au développement de la chaîne de valeur du textile-habillement et de l’industrie de soutien.

Le projet d’ateliers à louer d’Egonport Technology Pte. Ltd., mis en œuvre par la SARL d’investissement et de développement Yushu dans la zone industrielle de Phuoc Nam, a fait l’objet d’une deuxième modification. Celle-ci prévoit une augmentation de 6,5 hectares de terrain et de 30 millions de dollars de capital d’investissement, portant la superficie totale du projet à plus de 31,46 hectares et son investissement total à 72 millions de dollars, soit environ 1.849,8 milliards de dôngs.

Selon Trân Hoà Nam, vice-président du Comité populaire de la province de Khanh Hoà, ces investissements constituent une ressource importante pour contribuer progressivement à l’achèvement de l’écosystème industriel, renforcer la capacité d’attraction des investissements et créer de nouvelles impulsions pour le développement de la zone économique de Vân Phong et des zones industrielles de la province.

Le Comité populaire provincial a appelé les entreprises et les investisseurs à mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les projets conformément à leurs objectifs, aux calendriers prévus et aux dispositions légales. Il leur a également demandé d’accorder une attention particulière à la qualité des ouvrages, à l’efficacité de l’utilisation des terrains, à la protection de l’environnement, à la sécurité au travail, à la responsabilité sociale et aux droits légitimes des travailleurs.

La province s’est engagée à continuer d’accompagner et de soutenir les entreprises et les investisseurs, notamment en leur fournissant en temps voulu les orientations nécessaires et en contribuant à résoudre les difficultés et les obstacles rencontrés au cours de la mise en œuvre des projets.

VNA/CVN