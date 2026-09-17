Bac Ninh accueille la Foire de l’industrie et du commerce du Nord 2026

Le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec le Comité populaire de la province de Bac Ninh, a inauguré, mercredi soir, 16 septembre, la Foire de l’industrie et du commerce du Nord - Bac Ninh 2026, au Centre culturel et de promotion du tourisme de Bac Ninh. L’événement s’inscrit dans le cadre du Programme national de promotion commerciale 2026.

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Photo : VNA/CVN

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de autorités du Comité populaire provincial, de représentants de l’Association des agriculteurs du Vietnam et de l’Agence de promotion commerciale, ainsi que de représentants de différents services, localités, entreprises et coopératives.

La foire réunit plus de 200 entreprises et unités, réparties sur plus de 222 stands. Elle présente des produits industriels et commerciaux des provinces septentrionales, des produits OCOP ("One Commune, One Product" ou "Chaque commune, un produit"), des articles artisanaux typiques, ainsi que des produits touristiques et des spécialités gastronomiques régionales.

Le directeur adjoint du Service provincial de l’industrie et du commerce, Nguyên Van Phuong, a indiqué que la manifestation vise à aider les entreprises à promouvoir leurs produits, à élargir leurs marchés, à renforcer les liens entre l’offre et la demande et à valoriser le potentiel socio-économique de Bac Ninh. À travers les expositions et les conférences organisées dans le cadre de la foire, l’événement contribue à stimuler le marché intérieur, à soutenir la campagne "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens" et à encourager le développement du commerce électronique.

Photo : VNA/CVN

Cet événement revêt une importance particulière alors que la résolution érigeant Bac Ninh en municipalité du ressort central entre en vigueur le 20 septembre. La province ambitionne de développer les hautes technologies, le commerce, les services et la logistique, tout en s'intégrant davantage aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le directeur adjoint de l’Agence de promotion commerciale, Hoàng Minh Chiên, a souligné que cette foire régionale contribuait à affirmer le rôle de Bac Ninh dans la connectivité économique et logistique avec la région de la capitale. Il a souhaité que l’événement permette aux entreprises d’élargir leurs débouchés et d’améliorer leur efficacité commerciale.

La foire se poursuit jusqu’au 22 septembre.

VNA/CVN