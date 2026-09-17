Forte hausse des exportations de farine de poisson : cap sur un développement durable

Les exportations vietnamiennes de farine de poisson enregistrent une vive progression en 2026. Après avoir atteint 281 millions de dollars en 2025, la valeur des expéditions sur les sept premiers mois de l'année s'élève à près de 244 millions de dollars, en hausse de 72% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

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Photo : CTV/CVN

Toutefois, près de 90% de la valeur à l'exportation demeurent concentrés sur le marché chinois, ce qui pose l'exigence impérative d'une diversification des débouchés, d'une standardisation de la qualité et d'une montée en gamme des produits.

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), certains marchés de moindre envergure affichent également des hausses remarquables, à l'instar de l'Indonésie avec une progression de 158%, de la Thaïlande avec 148% et du Cambodge avec 90%. En revanche, le Japon accuse une baisse de 37% et Taïwan (Chine) de 24%, témoignant d'une volatilité encore soutenue sur le marché de la farine de poisson.

En s'engageant dans l'année 2026, les exportations de farine de poisson s'accélèrent nettement. Au cours des sept premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint près de 244 millions de dollars, en hausse de 72% par rapport à la même période de 2025.

Fait marquant, le rythme de croissance s'est accéléré à partir du mois de mai. Les expéditions du mois de mai ont atteint 38 millions de dollars, celles de juin se sont élevées à près de 51 millions de dollars, pour culminer en juillet à 65 millions de dollars, le niveau le plus élevé enregistré sur les sept mois. Le seul mois de juillet affiche une progression spectaculaire de 153% en glissement annuel.

Cette dynamique démontre que la demande du marché offre des perspectives très favorables pour la farine de poisson vietnamienne. Néanmoins, derrière cette vive progression subsiste l'équation complexe de la structure des marchés.

Améliorer la qualité et diversifier les débouchés

L’avantage comparatif du secteur de la farine de poisson au Vietnam réside dans l'accès à une ressource en matières premières directement adossée à la chaîne d'exploitation, d'aquaculture et de transformation des produits aquatiques. Toutefois, pour convertir cet atout d'approvisionnement en produits à plus haute valeur ajoutée à l'exportation, la filière doit surmonter un certain nombre de goulots d'étranglement.

La VASEP recommande, en premier lieu, de procéder à la standardisation de la qualité. Les indicateurs relatifs aux taux de protéines, à l'humidité, à la fraîcheur et au niveau d'impuretés doivent demeurer stables d'un lot à l'autre. Les grands acheteurs internationaux ne recherchent pas uniquement des cargaisons ponctuelles conformes aux normes, mais exigent une capacité d'approvisionnement régulière et pérenne sur le long terme.

Par ailleurs, la traçabilité et la transparence des approvisionnements revêtent une importance croissante. Il ne s'agit plus seulement d'une obligation de conformité réglementaire, mais bien d'une condition sine qua non pour permettre aux entreprises de pénétrer des portefeuilles de clients et des segments de marché à plus forte valeur économique.

En parallèle du maintien de leurs positions sur le marché chinois, les entreprises se doivent d'intensifier la diversification de leurs débouchés, en ciblant prioritairement l'ASEAN, le Japon, Taïwan (Chine) ainsi que de nouveaux marchés prometteurs affichant une dynamique de croissance soutenue.

Enfin, il convient de renforcer les synergies au sein du quadripôle : usines de transformation des produits de la mer - producteurs de farine de poisson - exportateurs - fabricants d'aliments pour animaux. Une chaîne d'intégration efficiente permettra de stabiliser les flux de matières premières, d'assurer le contrôle de la qualité et de conclure des contrats commerciaux à long terme.

Au vu de la dynamique actuelle, l'année 2026 pourrait constituer un exercice charnière pour les exportations vietnamiennes de farine de poisson. Néanmoins, pour s'inscrire dans une trajectoire de croissance durable, la filière ne peut se contenter de viser une simple augmentation des volumes vendus. L'orientation stratégique à long terme doit impérativement reposer sur la montée en gamme de la qualité, l'élargissement des marchés et l'accroissement de la valeur créée par unité de produit.

Truong Giang/CVN