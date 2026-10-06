Le numérique aide les PME à se rapprocher des acheteurs

La recherche de débouchés, l’accès aux acheteurs et le maintien des contacts après les activités de promotion commerciale restent des difficultés pour de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME). Le numérique leur ouvre aujourd’hui de nouvelles possibilités.

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Photo : VNA/CVN

La mise en ligne des données sur les produits, des profils d’entreprise et des activités commerciales permet non seulement de gagner du temps et de réduire les coûts, mais aussi d’aider les PME à combler une partie de l’écart avec les grandes entreprises dans la recherche de clients et de nouveaux marchés.

Des difficultés d’accès au marché…

Pour les PME et les coopératives qui souhaitent accéder à de nouveaux marchés, la difficulté ne réside pas seulement dans leurs capacités de production, mais aussi dans leur aptitude à trouver les bons partenaires.

Une fois les produits présents sur une plateforme numérique, les échanges deviennent beaucoup plus simples. Les clients peuvent consulter eux-mêmes les informations sur les produits, depuis les codes des zones de production jusqu’aux technologies utilisées et aux différentes caractéristiques, avant d’entrer directement en contact avec l’entreprise et de conclure une transaction.

Participer physiquement à une foire ou à une exposition mobilise toutefois du personnel et entraîne des frais de transport, de location de stands et d’autres dépenses. Cela représente un obstacle important pour les entreprises.

"En utilisant les plateformes numériques pour promouvoir leurs produits, présenter leurs capacités et entrer en contact avec des acheteurs, les entreprises peuvent économiser beaucoup de temps et d’argent, tout en améliorant l’efficacité des mises en relation. La technologie contribue ainsi à réduire l’écart entre petites et grandes entreprises dans l’accès aux marchés et la recherche d’opportunités", a indiqué Lê Tân Nam, président de l’Association des entreprises du Nord-Ouest de Saïgon.

… à un avantage concurrentiel grâce à la technologie

Photo : VNA/CVN

Le développement du numérique offre aux entreprises de nouveaux outils pour atteindre les acheteurs et élargir leurs marchés.

Dans ce contexte, le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville et la société technologique Arobid ont conclu un partenariat stratégique portant notamment sur la création de l’ITPC Digital Trade & Investment Platform (ITPC Platform), une plateforme numérique de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville.

L’ITPC Platform est conçue comme un prolongement des activités de promotion en présentiel, et non comme un substitut aux méthodes traditionnelles.

Selon Pham Quang Nhât, directeur du Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville, les entreprises n’ont pas seulement besoin de rencontres, mais surtout d’être mises en relation avec le bon partenaire, au bon moment et en fonction de leurs besoins. La transformation numérique de la promotion commerciale ne consiste donc pas simplement à transférer en ligne des processus existants, mais à repenser l’accompagnement des entreprises et des investisseurs en s’appuyant sur les données.

Lorsque les données sont standardisées, transparentes et régulièrement mises à jour, les plateformes peuvent aider plus efficacement les entreprises à entrer en contact avec des acheteurs, des investisseurs et des partenaires internationaux. Les données ne servent alors plus seulement à promouvoir les produits : elles deviennent un élément de la compétitivité des entreprises.

Alors que la concurrence dépend de plus en plus de la rapidité d’accès aux marchés et de la capacité à répondre aux besoins des acheteurs, la transformation numérique devient une composante à part entière de la compétitivité des entreprises.

VNA/CVN