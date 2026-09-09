Le numérique, clé de l’export vietnamien

Face à la recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales, le coût ne suffit plus. Traçabilité, fiabilité, transparence des données et numérique deviennent essentiels pour renforcer la présence des entreprises vietnamiennes, notamment des PME, sur les marchés internationaux.

Photo : VNA/CVN

L’avantage du coût de production ne suffit plus à garantir une place dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. À mesure que celles-ci se recomposent, traçabilité, fiabilité des livraisons, transparence des données et respect des normes environnementales deviennent des critères déterminants. Pour les entreprises vietnamiennes qui veulent s’imposer durablement sur les marchés internationaux, la transformation numérique apparaît désormais comme un passage obligé.

La 4e édition de Vietnam International Sourcing (VIS 2026) tenu du 3 au 5 septembre à Hô Chi Minh-Ville, en a apporté une illustration concrète. Consacré à la mise en relation entre entreprises vietnamiennes et acheteurs internationaux, l’événement a réuni plus de 580 entreprises étrangères venues de 60 pays et territoires, aux côtés de quelque 600 entreprises vietnamiennes, présentes sur plus de 500 stands.

Plus de 3.000 rencontres entre entreprises (B2B) ont été organisées et quelque 13.000 contacts directs enregistrés sur les stands. Mais au-delà de ces chiffres, VIS 2026 a surtout mis en lumière l’évolution des conditions d’accès aux chaînes de valeur mondiales.

Selon la vice-ministre vietnamienne de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, la réorganisation des chaînes d’approvisionnement mondiales ne repose plus seulement sur la recherche de coûts compétitifs et d’une plus grande efficacité. Les grands groupes accordent désormais une importance croissante à la sécurité des approvisionnements, à la résilience des chaînes logistiques, à la transparence et au respect des exigences de développement durable.

Pour les fournisseurs vietnamiens, les exigences évoluent. Un prix compétitif ne suffit plus. Les entreprises doivent aussi garantir une production régulière, assurer la traçabilité des matières premières, maîtriser leurs processus et respecter les délais de livraison. Autant de critères qui pèsent désormais dans le choix des fournisseurs internationaux.

Cha Ji-ho, directeur du Centre d’achats vietnamiens du Comité de coopération stratégique de Samsung Vietnam, souligne que les entreprises sont désormais évaluées non seulement sur leurs prix, mais aussi sur la stabilité des livraisons, la constance de la qualité, leur réactivité face aux exigences techniques, la transparence des données et leurs performances en matière de développement durable.

Les données au cœur de la compétitivité

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Pour les entreprises manufacturières, la transformation numérique permet de suivre la production, de contrôler la qualité, d’anticiper la demande et d’ajuster les capacités. Lorsque ces données sont connectées à celles de la logistique, des ventes et des services financiers, l’ensemble de la chaîne gagne en réactivité et peut mieux faire face aux fluctuations du marché.

Nguyên Dang Khoa, directeur du développement commercial international de la société Tân Phu Vietnam, estime que les entreprises vietnamiennes doivent passer d’une logique consistant à recevoir des commandes à une démarche plus proactive, fondée sur leur capacité à répondre aux standards internationaux.

La logistique est elle aussi appelée à accélérer sa transformation. Optimisation des itinéraires, gestion des stocks, suivi des marchandises en temps réel et partage de données entre producteurs, logisticiens et acheteurs contribuent à réduire les délais et les coûts. Pour les acheteurs internationaux, cette visibilité devient essentielle, alors que la capacité à livrer à temps et de manière régulière figure désormais parmi les principaux critères de sélection des fournisseurs.

Le numérique ne transforme toutefois pas seulement les usines et les chaînes logistiques. Il redessine également les relations entre producteurs, distributeurs et consommateurs.

À VIS 2026, des plateformes telles que TikTok Shop et Amazon Global Selling ont mis en avant le potentiel du commerce électronique transfrontalier pour les entreprises vietnamiennes, notamment les petites et moyennes entreprises.

Pour Trân Thi Tân, directrice de la responsabilité sociale et des partenariats stratégiques de TikTok Shop Vietnam, le commerce électronique fondé sur la découverte contribue à réduire la distance entre les producteurs et les consommateurs du monde entier, permettant aux entreprises de présenter leurs produits à de nouveaux publics et de mieux cerner les attentes des marchés étrangers.

Vo Thanh Tong, responsable grands comptes chez Amazon Global Selling Vietnam, souligne de son côté que le commerce électronique transfrontalier ouvre de nouvelles perspectives d’exportation aussi bien aux grandes entreprises qu’aux PME.

Pour ces dernières, ces plateformes peuvent constituer une porte d’entrée vers les marchés internationaux, en leur permettant d’élargir leur clientèle et d’accéder directement à certains consommateurs étrangers, sans dépendre exclusivement des circuits traditionnels de distribution.

Photo : VNA/CVN

Cette évolution traduit une transformation plus profonde du modèle de compétitivité vietnamien. L’époque où le faible coût de production constituait le principal argument pour attirer les commandes internationales cède progressivement la place à un modèle fondé sur la fiabilité, la traçabilité, la capacité d’adaptation et la maîtrise des données.

Pour les entreprises vietnamiennes, la transformation numérique représente donc à la fois un défi et une opportunité. En connectant davantage production, logistique, commerce et finance, elles peuvent renforcer leur position dans les chaînes de valeur mondiales et passer progressivement du statut de fournisseurs à celui de partenaires durables.

VIS 2026 a surtout mis en évidence une évolution désormais incontournable du commerce international : la capacité des entreprises à intégrer les outils numériques devient un facteur déterminant de leur compétitivité. Pour les entreprises vietnamiennes, la transformation numérique ne se limite donc plus à développer les ventes. Elle conditionne de plus en plus leur accès aux marchés internationaux et leur capacité à s’inscrire durablement dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Huong Giang/CVN