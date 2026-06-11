Le nouvel axe du fleuve Rouge

Hanoï vient de franchir une étape décisive dans l’aménagement de ses rives fluviales. Un consortium réunissant trois grands groupes vietnamiens a été retenu pour réaliser l’ambitieux projet de l’axe paysager du fleuve Rouge.

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Photo : TT/CVN

La municipalité de Hanoï a officiellement désigné un consortium composé de la société immobilière Dai Quang Minh, du groupe Truong Hai (THACO) et du groupe Hoà Phat comme investisseur du projet d’axe paysager du fleuve Rouge. La décision, prise dans le cadre d’une procédure exceptionnelle, ouvre la voie à l’un des plus vastes projets d’infrastructures urbaines jamais envisagés dans la capitale vietnamienne.

Selon la décision du Comité populaire de Hanoï, le projet sera mis en œuvre sous la forme d’un partenariat public-privé (PPP) avec un contrat de type construction-transfert (BT). Dai Quang Minh assurera le rôle de représentant du consortium, sous la direction de son président du conseil d’administration, Trân Dang Khoa.

L’investissement prévisionnel est estimé à près de 737.000 milliards de dôngs, dont plus de 110.000 milliards seront apportés par les entreprises partenaires. En contrepartie des travaux réalisés, les investisseurs seront rémunérés par l’attribution de réserves foncières conformément aux dispositions légales relatives aux partenariats public-privé et à la gestion foncière.

Les modalités précises concernant la localisation, la superficie, la valeur et les conditions d’exploitation des terrains concernés seront définies lors des étapes d’évaluation et d’approbation du projet.

Le futur axe paysager traversera seize communes et quartiers de la capitale, notamment Hông Hà, Thuong Cat, Dông Ngac, Phu Thuong, Linh Nam, Thanh Tri, Dông Anh, Long Biên et Bat Tràng. L’ensemble couvrira une superficie d’environ 11.418 ha.

Prévu entre 2026 et 2038, le programme comprend la construction d’une grande avenue paysagère longeant le fleuve Rouge, de vastes espaces verts, de zones de loisirs et de divertissement, ainsi que de nouveaux secteurs de développement urbain. Des infrastructures techniques, des plans d’eau et d’autres équipements publics viendront compléter cet aménagement destiné à redessiner durablement le visage de la capitale.

Thao Nguyên/CVN