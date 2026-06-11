Infrastructures et transition verte : le défi du financement durable au Vietnam

Face aux exigences d’une croissance durable et à son objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, le Vietnam doit mobiliser des ressources financières considérables.

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Photo : Vinfast/CVN

Selon plusieurs experts, les besoins croissants en capitaux pour le développement des infrastructures et la transition verte imposent au pays de diversifier ses sources de financement, d’améliorer la structuration du financement des projets et de renforcer un cadre politique attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Nguyên Quang Thuân, président exécutif de FiinGroup et FiinRatings, souligne que pour attirer les capitaux internationaux, le Vietnam doit mobiliser de manière coordonnée les différents instruments du marché de la dette.

Dans le financement des projets d’infrastructures, le crédit bancaire continue de jouer un rôle essentiel, notamment pour les projets de grande envergure. Par ailleurs, les obligations de projet, les obligations d’entreprise et les solutions de crédit à l’exportation peuvent également contribuer à diversifier les sources de financement des infrastructures.

Selon Nguyên Quang Thuân, l’efficacité de la mobilisation des capitaux dépend non seulement des ressources disponibles, mais aussi de la manière dont les opérations sont structurées. L’une des solutions à envisager consiste à recourir à des mécanismes de rehaussement de crédit via des garanties accordées par des institutions financières spécialisées.

Au-delà du financement des infrastructures, le représentant de FiinGroup et de FiinRatings estime que l’adoption des normes de finance verte et de finance durable devient une exigence de plus en plus importante pour les opérations de levée de fonds. Aujourd’hui, de nombreuses émissions d’obligations vertes et de prêts verts au Vietnam s’appuient déjà sur des normes internationales afin de définir clairement les critères d’une opération de finance verte et de limiter les risques d’écoblanchiment (greenwashing).

Photo : CTV/CVN

"Pour susciter l’intérêt des investisseurs internationaux, les entreprises doivent mettre en place un cadre de finance durable, des procédures de sélection des projets verts, des mécanismes de gestion de l’utilisation des fonds, des rapports d’impact ainsi que des évaluations indépendantes réalisées par des tiers", a souligné Nguyên Quang Thuân.

Parallèlement, le perfectionnement du cadre réglementaire de la finance verte est considéré comme l’une des conditions essentielles pour élargir et améliorer l’allocation des capitaux en faveur des projets de développement durable.

À cet égard, la Décision n°21/2025/QD-TTg du Premier ministre est considérée comme une base importante pour identifier et standardiser les projets verts, tout en facilitant la mobilisation et l’allocation des ressources vers des investissements durables.

Selon des experts, le Vietnam a déjà mis en place l’un des éléments clés de l’écosystème de la finance verte. Toutefois, pour accélérer le développement des flux de capitaux verts dans les années à venir, le marché devra continuer à améliorer les normes relatives à l’émission d’obligations vertes, ainsi que les systèmes de données destinés à l’évaluation des investissements.

VNA/CVN