Les produits vietnamiens à l'honneur dans plus de 400 magasins AEON au Japon

Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec le groupe AEON, a inauguré le 11 juin la Semaine des produits vietnamiens 2026 au centre commercial AEON LakeTown Mori, dans la préfecture de Saitama, au Japon.

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Photo : Nguyên Tuyên/VNA/CVN

Organisé du 11 au 14 juin, cet événement se déroule simultanément dans plus de 400 points de vente du réseau AEON au Japon ainsi que sur plusieurs marchés asiatiques, notamment en Malaisie, à Hong Kong (Chine) et au Cambodge. Il vise à promouvoir les produits vietnamiens, à renforcer les échanges commerciaux et à accroître leur présence dans les circuits de distribution modernes du groupe japonais.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a souligné que l'année 2026 marquait le dixième anniversaire de la coopération entre le ministère et AEON dans l'organisation de la Semaine des produits vietnamiens au Japon.

Selon elle, ce programme est devenu au fil des ans un symbole de la coopération économique efficace entre le Vietnam et le Japon, tout en contribuant à rapprocher les produits emblématiques vietnamiens des consommateurs japonais.

La responsable a également mis en avant les efforts des entreprises vietnamiennes en faveur d'une production plus verte, plus propre et plus durable, intégrant des matériaux respectueux de l'environnement, l'économie d'énergie et la responsabilité sociale tout au long de la chaîne d'approvisionnement, afin de répondre aux exigences croissantes du marché japonais.

De son côté, le vice-président du groupe AEON, M. Tsuchiya, a rappelé que la coopération entre l'entreprise et le Vietnam remonte à 18 ans. Aujourd'hui, AEON exploite dans le pays huit centres commerciaux, quinze hypermarchés, quarante-cinq supermarchés et 182 supérettes, ainsi que plusieurs filiales spécialisées dans les services, la finance et le développement de produits.

Il a exprimé le souhait que cette semaine promotionnelle permette aux consommateurs japonais de mieux découvrir les produits et la culture vietnamienne, tout en répondant aux attentes de la communauté vietnamienne vivant au Japon.

L'événement propose une expérience associant promotion commerciale, découverte culturelle, tourisme et gastronomie régionale. Le nombre de nouvelles références de produits vietnamiens présentées cette année a doublé par rapport aux éditions précédentes, reflétant l'intérêt croissant des acheteurs du groupe AEON.

Les produits exposés couvrent une large gamme, allant du riz de haute qualité aux fruits frais et transformés, en passant par les noix de cajou, les épices traditionnelles, les nids de salanganes, ainsi que les produits textiles, artisanaux et ménagers adaptés aux tendances de consommation actuelles.

Parmi les nouveautés de cette édition figure une campagne thématique consacrée à la gastronomie vietnamienne rafraîchissante pour l'été, dans le cadre du programme "COOL de ACTION" d'AEON. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir des produits et plats adaptés à la saison chaude, tels que les litchis, les pitayas, les bananes, le chè à la noix de coco, ainsi que plusieurs spécialités vietnamiennes comme le wonton frit de Hôi An, la salade aux crevettes et au porc, le bánh khọt, le poisson braisé, le phở et la bière Saigon Lager.

Pour la première fois, des suggestions culinaires élaborées par les employés d'AEON Vietnam sont également présentées afin de rendre l'expérience gastronomique vietnamienne plus accessible et plus immersive pour les consommateurs japonais.

L'organisation simultanée de cet événement dans plusieurs pays asiatiques illustre l'efficacité de la coopération entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le groupe AEON dans l'intégration des entreprises vietnamiennes aux chaînes de distribution internationales, la promotion de la marque nationale et le développement durable des exportations vietnamiennes.

VNA/CVN