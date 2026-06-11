Les entreprises appelées à renforcer leur compétitivité pour le marché nord-américain

Face à l’évolution des exigences du marché nord-américain et à la multiplication des mesures de défense commerciale, les entreprises vietnamiennes du secteur du mobilier sont invitées à renforcer leurs capacités de gestion, à accélérer leur transition vers des modèles durables et à mieux exploiter les opportunités offertes par le commerce électronique transfrontalier.

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Afin de soutenir les entreprises exportatrices vers l’Amérique du Nord, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Département des recours commerciaux du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Association de l’artisanat et de l’industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville (HAWA) et Amazon Global Selling Vietnam, a organisé le 11 juin une conférence de formation sur le thème : "Renforcement des capacités d’intégration économique internationale pour le marché nord-américain et l’industrie du mobilier d’intérieur et d’extérieur".

Cet événement visait à fournir aux entreprises des informations actualisées sur le marché, des conseils pratiques ainsi qu’une meilleure compréhension des mesures de défense commerciale appliquées à l’international. À travers cette conférence, les organisateurs espéraient aider les entreprises à identifier des solutions stratégiques et des orientations adaptées afin de soutenir la croissance de leurs exportations dans les années à venir.

Un marché important

En valeur, l’Amérique du Nord représente environ un tiers des exportations vietnamiennes ces dernières années. En 2025, les États-Unis sont restés le premier marché d’exportation du Vietnam, avec un chiffre d’affaires de 37,85 milliards de dollars.

L’année 2025 a également marqué une étape importante pour l’industrie vietnamienne du bois : les exportations de bois et de produits dérivés ont dépassé pour la première fois les 17 milliards de dollars. Le Vietnam a conservé sa position de premier fournisseur de meubles en bois du marché américain, avec des exportations atteignant 9,46 milliards de dollars.

Lors de la conférence, Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l’ITPC, a souligné que le maintien et le renforcement des parts de marché en Amérique du Nord exigent des entreprises du secteur du mobilier d’intérieur et d’extérieur qu’elles améliorent leurs capacités de gestion, suivent l’évolution des tendances de consommation, développent des produits durables, optimisent leur gestion financière et adoptent des canaux de distribution modernes.

Afin d’accompagner les entreprises dans cette démarche, la conférence s’est articulée autour de trois axes principaux : l’analyse des tendances de consommation et des nouveaux obstacles techniques sur le marché nord-américain ; l’adoption de processus de production écologiques et durables ; ainsi que la normalisation des documents et procédures conformément aux standards internationaux, tout en partageant des expériences relatives au commerce électronique transfrontalier, aux solutions financières et à l’optimisation de la logistique.

Pour accroître la compétitivité

La conférence a également permis à Huynh Lê Dai Thang, membre du conseil d’administration de HAWA et directeur de la SARL des produits en bois Nghia Son, de partager des conseils pratiques sur l’optimisation des opérations et le développement des ventes via le commerce électronique transfrontalier.

Selon lui, les entreprises doivent privilégier une approche centrée sur les besoins des clients, protéger activement leurs marques, disposer de ressources financières suffisantes, mettre en place des infrastructures d’entreposage adaptées et recruter du personnel qualifié afin d’assurer une gestion efficace des données.

De son côté, Nguyên Yên Ngoc, cheffe du Département de gestion de la défense commerciale du Département des recours commerciaux, a présenté un aperçu des procédures de défense commerciale applicables aux produits vietnamiens exportés vers le marché nord-américain. Elle a détaillé le processus d’enquête, les mécanismes de détermination du périmètre des produits concernés ainsi que les procédures d’autocertification de l’origine pour certains produits du bois.

Elle a recommandé aux entreprises de renforcer leurs connaissances juridiques, de suivre attentivement les systèmes d’alerte précoce, de mettre en place des chaînes d’approvisionnement transparentes et d’améliorer leurs systèmes comptables conformément aux normes internationales.

S’agissant du développement des canaux de distribution, Huyên Vu, responsable grands comptes chez Amazon Global Selling Vietnam, a indiqué que le marché américain du meuble devrait atteindre 265 milliards de dollars d’ici 2026, dont 34,61% réalisés via le commerce électronique.

Selon elle, le Vietnam dispose de nombreux avantages concurrentiels, notamment l’abondance des matières premières et un solide savoir-faire manufacturier adapté aux exigences du commerce électronique. Elle a présenté une feuille de route complète allant de l’analyse du marché et du développement des produits jusqu’à leur commercialisation, tout en réaffirmant l’engagement d’Amazon à renforcer ses programmes de formation destinés aux entreprises vietnamiennes du secteur du bois souhaitant développer des marques à l’international.

Enfin, selon Nguyên Thi Thuy Linh, directrice du commerce électronique de Vinalink Logistics Joint Stock Company, le marché nord-américain offre d’importantes perspectives de croissance pour le mobilier d’intérieur et d’extérieur ainsi que les articles de décoration commercialisés via les plateformes de commerce électronique transfrontalier.

Afin d’optimiser leur chaîne d’approvisionnement, elle recommande aux entreprises exportatrices d’anticiper leurs plans de transport et de préparer en amont l’ensemble des documents requis. Elle souligne également l’importance du respect des réglementations spécifiques des pays importateurs, notamment des obligations de déclaration prévues par la loi américaine Lacey pour les produits dérivés du bois.

Texte et photos : Tân Dat/CVN