Au-delà des réductions de prix, créer de nouveaux leviers d'achat pour stimuler la consommation

Alors que les promotions estivales s’intensifient, les simples réductions de prix ne constituent plus désormais l’unique réponse pour stimuler la consommation nationale.

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>> Les ventes au détail progressent de 11,% sur cinq mois au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Les entreprises de vente au détail privilégient dorénavant l’expérience d’achat, la transformation numérique et l’élargissement des écosystèmes commerciaux modernes afin de fidéliser plus durablement leur clientèle.

De la fin mai à la mi-juin, plusieurs grands distributeurs ont lancé simultanément des promotions d’envergure.

Notamment, le programme "Festival d’été" de Saigon Co.op, déployé sur ses réseaux Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers et ses canaux en ligne, propose des rabais de 50% sur des milliers d’articles.

À Hanoï, le système de Lotte Mart applique des remises similaires avec des avantages exclusifs pour ses membres, tandis que GO! réduit les prix de milliers d’essentiels, incluant les produits frais, les légumes et les produits surgelés.

Sur le front numérique, la concurrence est vive.

Lors de la méga-vente du 6 juin, Lazada a lancé des coupons de valeur, la livraison gratuite et une politique de retour de trente jours.

L’intégration des plateformes TMALL et Gmarket permet aux consommateurs d’accéder à des produits authentiques de Chine et de République de Corée à des prix compétitifs.

Ces efforts témoignent de la volonté des détaillants de dynamiser la demande alors que les ménages rationalisent leurs dépenses.

Toutefois, les experts soulignent que les rabais ne sont que des solutions éphémères.

Outre le prix, les consommateurs recherchent aujourd’hui qualité, commodité et valeurs ajoutées.

Trân Thi Phuong Lan, présidente de l’Association des détaillants du Vietnam, estime que les points de vente doivent se transformer en véritables espaces d’expérience mêlant shopping, culture et divertissement pour générer une nouvelle attractivité.

Selon les experts, la stimulation de la demande doit s’opérer simultanément sur les fronts physique et virtuel.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce révise les réglementations sur les promotions afin de simplifier les procédures administratives et de mieux soutenir les entreprises.

Selon la Résolution 88 du gouvernement, le marché intérieur est considéré comme un moteur de croissance important.

L’objectif est de développer le marché intérieur, de lier production et consommation, et d'accroître la capacité d’absorption de l’économie nationale.

Des solutions sur les infrastructures et la logistique sont déployées, incluant la création de centres "outlet" liés au tourisme.

D’ici 2030, cinq centres d’envergure seront établis à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Quang Ninh et An Giang.

Un mécanisme de détaxe pour les touristes étrangers est à l'étude.

Enfin, le commerce électronique, avec un marché de 31 milliards de dollars représentant 11% des ventes au détail, est désormais un pilier important du système commercial moderne.

VNA/CVN