Croissance à deux chiffres : la détermination de maintenir le cap malgré les défis

Les perspectives de croissance économique du Vietnam en 2026 demeurent marquées par de fortes pressions, alors que la majorité des localités du pays risquent de ne pas atteindre les objectifs fixés en début d’année. Toutefois, le gouvernement maintient fermement son ambition d’enregistrer une croissance à deux chiffres, considérée comme un impératif stratégique pour consolider la trajectoire de développement du pays.

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Photo : VNA/CVN

Selon le rapport sur la situation socio-économique des cinq premiers mois de l’année présenté récemment au gouvernement par le ministère des Finances, 26 des 34 provinces et municipalités vietnamiennes prévoient une croissance inférieure à leurs objectifs initiaux. Parmi elles figurent plusieurs grands pôles économiques, notamment Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Bac Ninh et Quang Ninh.

Le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, a souligné que cette situation pourrait affecter l’objectif national de croissance à deux chiffres. Les données compilées à partir des rapports des collectivités locales montrent en effet que plusieurs centres économiques majeurs restent en deçà des niveaux attendus.

À Hô Chi Minh-Ville, moteur économique du pays, la croissance du produit régional brut (GRDP) devrait atteindre 8,51% sur l’ensemble de l’année, contre un objectif de 10,2%, soit un écart d’environ 1,7 point de pourcentage. La situation apparaît encore plus exigeante à Hanoï, où la croissance annuelle est estimée à 8,25%, bien en dessous de l’objectif fixé à 11%.

D’autres provinces industrielles stratégiques connaissent également des écarts similaires. Bac Ninh devrait enregistrer une croissance de 11,41% contre un objectif de 12,5%, tandis que Quang Ninh, bien qu’en mesure de conserver une croissance supérieure à 12%, resterait légèrement en dessous de sa cible de 13%.

À l’inverse, certaines localités affichent des performances particulièrement encourageantes. Hai Phong, qui enchaîne depuis plusieurs années des taux de croissance à deux chiffres, devrait atteindre 13,09% en 2026, conformément à son objectif. Les provinces de Phu Tho, Ninh Binh, Thai Nguyên ou encore Hà Tinh présentent également des perspectives favorables, dépassant ou atteignant les niveaux de croissance prévus.

Dans l’ensemble, le groupe des localités capables de maintenir spontanément leur rythme de croissance reste limité. Pour la majorité des provinces et villes, les écarts observés exigent des efforts considérables au cours du second semestre.

Les difficultés auxquelles l’économie vietnamienne est confrontée demeurent nombreuses. Les tensions géopolitiques internationales, notamment au Moyen-Orient, les incertitudes liées à la politique commerciale des États-Unis ainsi que les risques climatiques internes, tels que les épisodes de chaleur extrême, les tempêtes ou les inondations, continuent de peser sur les activités économiques. Par ailleurs, certains moteurs traditionnels de la croissance, comme la consommation intérieure et le décaissement des investissements publics, n’ont pas encore atteint les niveaux escomptés.

Face à cette situation, le gouvernement a adopté une ligne de conduite claire. Lors de la réunion gouvernementale mensuelle de mai, le ministre des Finances a proposé de maintenir le principe de gestion fondé sur la poursuite résolue de l’objectif de croissance à deux chiffres, tout en préservant la stabilité macroéconomique et le contrôle de l’inflation.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a, pour sa part, insisté sur la nécessité d’une action plus énergique de l’ensemble des ministères, secteurs et collectivités locales. Il a demandé l’élaboration de scénarios macroéconomiques détaillés, adaptés aux différents secteurs et régions, ainsi que la préparation de mesures de soutien capables d’atténuer les chocs extérieurs.

Parmi les priorités identifiées figurent le maintien de la stabilité du marché monétaire, l’accélération de l’octroi de crédits aux projets nationaux stratégiques, la mise en œuvre d’une politique budgétaire adaptée ainsi que la poursuite des mesures de soutien fiscal en faveur des entreprises et des ménages.

Les grandes collectivités locales ont également engagé des plans d’action spécifiques. À Hô Chi Minh-Ville, les autorités misent notamment sur l’accélération du décaissement des investissements publics, considérés comme un levier pouvant contribuer de manière significative à la croissance. À Hanoï, l’accent est mis sur les infrastructures stratégiques et l’attraction des investissements étrangers dans les secteurs de haute technologie, notamment les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle. De son côté, Quang Ninh renforce son soutien aux entreprises industrielles et aux nouveaux projets d’investissement direct étranger.

Alors que les défis restent nombreux, les autorités vietnamiennes considèrent que la mobilisation coordonnée de l’État, des collectivités locales et du secteur privé demeure la condition essentielle pour atteindre l’objectif fixé. Plus qu’un simple indicateur économique, la croissance à deux chiffres est désormais présentée comme une priorité nationale à laquelle aucun acteur ne peut se soustraire.

VNA/CVN