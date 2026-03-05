Multiplier le modèle du Centre de développement technologique et d’innovation du Vietnam

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a reçu le 5 mars, à Hanoï, les dirigeants du Centre de développement technologique et d’innovation du Vietnam (NAB Innovation Centre Vietnam), relevant de la Banque nationale d’Australie (NAB).

>> Les scientifiques vietnamiens à l’étranger prêts à contribuer au développement national

>> Maîtriser et innover en matière de technologies dans une nouvelle ère

>> Le Vietnam consolide sa croissance et mise sur le numérique

Photo : VGP/CVN

Lors de la rencontre, la directrice générale du centre, accompagnée de M. Alain Cany, membre du conseil d’administration du NAB Innovation Centre Vietnam, a présenté au vice-Premier ministre le développement et les orientations stratégiques du centre.

Elle a également proposé plusieurs mesures pour permettre à la NAB de participer plus activement aux forums et initiatives visant à promouvoir la technologie et l’innovation au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a salué les résultats obtenus par le centre, notamment dans la formation et le développement de ressources humaines hautement qualifiées dans le domaine technologique, contribuant ainsi à l’écosystème d’innovation et au processus de transformation numérique au Vietnam.

Il a souligné qu’après deux ans de l’établissement du partenariat stratégique intégral, les relations Vietnam - Australie continuent de se développer de manière positive dans de nombreux domaines, la coopération économique demeurant l’un des piliers majeurs. L’Australie reste aujourd’hui l’un des principaux partenaires d’investissement et de commerce du Vietnam.

Selon lui, les entreprises et investisseurs australiens jouent un rôle important de passerelle entre les deux économies et contribuent également à renforcer les liens entre le Vietnam et la région de l’Océanie.

Le Vietnam poursuit actuellement l’amélioration de son cadre institutionnel, le renouvellement de ses moteurs de croissance et la levée des obstacles afin de bâtir un nouveau modèle de croissance, avec l’objectif d’atteindre un taux de croissance supérieur à 10% et de concrétiser ses ambitions de développement à long terme.

Dans cette perspective, la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont considérées comme des percées stratégiques et des moteurs essentiels du développement.

Dans un contexte de concurrence internationale de plus en plus forte dans les domaines technologiques et de l’attraction des investissements, le vice-Premier ministre a souligné que des modèles comme le NAB Innovation Centre Vietnam jouent un rôle important pour attirer des flux d’IDE de nouvelle génération, promouvoir le transfert de connaissances et de technologies et développer un écosystème d’innovation plus approfondi.

Il a proposé que la NAB et le centre continuent de considérer le Vietnam comme un partenaire stratégique et élargissent leurs investissements, tout en mobilisant les entreprises de leur réseau pour investir au Vietnam.

La banque est également invitée à étudier les possibilités de participer au développement du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang.

Par ailleurs, le NAB Innovation Centre Vietnam est encouragé à étendre son réseau de bureaux dans d’autres grandes villes et pôles d’innovation tels que Dà Nang, Hai Phong ou Cân Tho ; à renforcer les programmes de formation de ressources humaines technologiques de haute qualité ; ainsi qu’à développer des programmes de bourses, d’échanges de stagiaires et de doctorants destinés aux étudiants et experts vietnamiens.

Le centre est également invité à intensifier les activités d’incubation de start-up, de transfert de technologies et de coopération avec les universités, instituts de recherche et entreprises afin de contribuer au développement de l’écosystème d’innovation au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a enfin affirmé que le gouvernement vietnamien continuera d’accompagner et de créer un environnement d’investissement stable, transparent et favorable afin de permettre aux investisseurs stratégiques comme la NAB de se développer durablement au Vietnam.

La NAB figure parmi les plus grandes banques d’Australie, avec plus de 170 ans d’histoire, plus de 40.000 employés et plus de 10 millions de clients dans le monde. En 2020, la banque a créé le NAB Innovation Centre Vietnam afin de contribuer à la formation de ressources humaines de haute qualité dans le domaine des technologies de l’information.

Après plus de quatre ans d’activité, le NAB Innovation Centre Vietnam a ouvert deux bureaux et emploie plus de 2.400 personnes. Le centre a également mis en place le programme de formation spécialisée Tech Academy, qui a attiré plus de 500 étudiants vietnamiens. Environ 90% des participants ont ensuite été recrutés et sont devenus ingénieurs au sein du centre.

VNA/CVN