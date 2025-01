La Thaïlande optimiste quant à l’objectif de croissance du PIB pour 2025

>> La Thaïlande enregistre un record d'investissement l'année dernière

>> La Thaïlande envisage les actifs numériques pour stimuler l'économie

>> Thaïlande : le chiffre d'affaires à l'exportation en 2024 dépasse les prévisions

Photo : VNA/CVN

Dans une déclaration du 27 janvier, Pichai Chunhavajira a déclaré que son optimisme provenait des signes selon lesquels plusieurs grands projets investis par des sociétés étrangères seraient mis en œuvre en Thaïlande au cours du second semestre 2025.

Auparavant, l'Association des banques thaïlandaises prévoyait une croissance du PIB en 2025 de 2,4 à 2,9% tandis que les banques commerciales individuelles ont donné des prévisions plus prudentes. Par exemple, Krungthai Bank prévoit une croissance de 2,7%, tandis que TTB et KBank estiment toutes deux 2,6%. Le Conseil national de développement économique et social prévoit une croissance comprise entre 2,3% et 3,3%.

Le dirigeant thaïlandais a attribué la croissance attendue de plus de 3% aux efforts proactifs de la Première ministre Paetongtarn Shinawatra lors de ses voyages à l'étranger pour rassurer les investisseurs étrangers sur la levée des obstacles juridiques à l'investissement sous son gouvernement.

Il a souligné que la Thaïlande restait l'un des rares pays de l'ASEAN à susciter un vif intérêt de la part des investisseurs étrangers, exprimant sa confiance dans le fait que les investisseurs continueraient à investir en Thaïlande cette année.

VNA/CVN