La Thaïlande face à une recrudescence du COVID-19 due au variant NB.1.8.1

Le gouvernement thaïlandais a lancé un appel à la vigilance et au respect des mesures de sécurité face à une recrudescence des cas de COVID-19, attribuée à la propagation du nouveau variant NB.1.8.1.

Dans un communiqué daté du 31 mai, Anukool Pruksanusak, porte-parole adjoint du gouvernement, a rapporté que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait exprimé ses préoccupations face à une forte progression du virus SARS-CoV-2 dans trois régions mondiales : Pacifique occidental, Asie du Sud-Est et Méditerranée orientale.

En Thaïlande, les dernières données du 30 mai révèlent 41 283 nouveaux cas, portant le total de l'année à 257 280 infections. Deux nouveaux décès ont également été enregistrés, portant le total à 52. La zone métropolitaine de Bangkok est la plus touchée, suivie par la province de Chonburi. Les taux d'infection les plus élevés sont observés chez les personnes en âge de travailler, les étudiants, les enfants et les personnes âgées.

Anukool Pruksanusak a instamment demandé à la population de suivre attentivement l'évolution de la situation. Bien que la situation en Thaïlande ne soit pas encore considérée comme critique, les voyages internationaux et la saison des pluies - souvent propice aux maladies respiratoires - pourraient potentiellement accélérer l'émergence de nouvelles épidémies.

Le gouvernement thaïlandais et le ministère de la Santé publique ont réaffirmé leur engagement à suivre de près la situation, à évaluer la propagation des nouveaux variants et à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique.

Le porte-parole adjoint a par ailleurs exhorté la population à limiter les activités à risque d'infection, à se laver les mains régulièrement, à porter des masques dans les lieux très fréquentés, à se faire vacciner en temps voulu et à consulter rapidement un médecin en cas de symptômes tels que fièvre, toux, maux de gorge ou autres problèmes respiratoires.

