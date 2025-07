Le Vietnam accueille le Tournoi élargi de football des polices de l'ASEAN en 2025

La compétition, qui se déroulera au stade Hàng Dây à Hanoï et au stade PVF dans la province de Hung Yên, verra s'affronter huit équipes. Cinq équipes de l'ASEAN (Thaïlande, Laos, Cambodge, Singapour, Timor-Leste) seront présentes, aux côtés de l'Australie en tant que nation invitée et de deux équipes représentant le pays hôte, la Police populaire du Vietnam I et II.

À l'issue d'un tirage au sort en ligne, les huit équipes ont été réparties en deux poules. La poule A, composée du Vietnam I, du Laos, de la Thaïlande et du Cambodge, jouera au stade Hàng Dây de Hanoï, tandis que la poule B, qui comprend Vietnam II, Australie, Singapour, Timor-Leste, disputera ses matchs au stade PVF de Hung Yên.

Au-delà de la compétition sportive, ce tournoi vise à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les forces de sécurité de la région. Selon le colonel Pham Kim Dinh, du ministère de la Sécurité publique, l'initiative est une occasion pour les officiers de police participants d'améliorer leur condition physique et de consolider leur esprit d'équipe.

Les organisateurs espèrent également que l'événement servira de passerelle pour renforcer la coopération internationale en matière de sécurité publique, promouvoir l'image d'un Vietnam pacifique, développé et hospitalier, réaffirmant sa volonté d’être ami, partenaire fiable et responsable de la communauté internationale.

Les matchs de poule se dérouleront les 7, 9 et 11 juillet. Les demi-finales se tiendront le 13 juillet, et la finale aura lieu le 15 juillet au stade Hàng Dây.

Des récompenses financières importantes sont prévues pour les meilleures équipes. L'équipe championne remportera un trophée, des médailles d'or et une prime de 30.000 dollars américains. Le finaliste recevra 15.000 dollars, et les deux équipes classées troisièmes se verront attribuer 10.000 dollars chacune.

Un prix du fair-play de 5.000 dollars sera également décerné, ainsi que plusieurs distinctions individuelles récompensant le meilleur joueur, le meilleur gardien et le meilleur buteur du tournoi.

