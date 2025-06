Du sable aux podiums, le handball vietnamien fait sensation

>> Handball : le Vietnam impressionne face à Singapour

>> Le Vietnam défend le titre de champion d'Asie de beach handball

>> Handball : Les Vietnamiennes sacrées championnes d’Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Grâce à des progrès constants et une détermination sans faille, les handballeurs vietnamiens s’illustrent désormais aussi bien sur la scène nationale qu’internationale.

Fin mai, 110 entraîneurs et athlètes issus de huit équipes masculines et féminines représentant diverses provinces et grandes villes se sont affrontés lors des Championnats nationaux de handball de plage 2025 à Vung Tàu (Sud). Selon Dào Duc Kiên, secrétaire général de la Fédération vietnamienne de handball, bien que la participation ait été légèrement en baisse cette année, le niveau technique est resté élevé grâce à des investissements équilibrés. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville se sont de nouveau distinguées, confirmant leur rôle de viviers de talents pour l’équipe nationale.

Le cadre balnéaire a offert au public une immersion totale dans l’ambiance électrisante des matchs, disputés parfois sous un soleil de plomb, parfois sous des averses soudaines. À chaque rencontre, les organisateurs ont pris soin de présenter les gestes techniques du handball, facilitant ainsi la compréhension du jeu. Des espaces d’initiation permettaient également au public de découvrir et tester les techniques du handball de plage.

Confirmation d’un nouveau statut

Jeu rythmé, engagement physique, duels intenses : tels sont les ingrédients d’un match de handball. Sur le sable, les joueurs doivent sans cesse se déplacer et multiplier les tirs acrobatiques pour marquer. Si ces prouesses impressionnent, elles posent aussi un défi : la technicité du handball limite son attractivité auprès des jeunes. Bien que certaines universités du Nord et du Sud aient intégré cette discipline dans leurs cursus sportifs, sa professionnalisation reste un enjeu de taille.

Photo : VNA/CVN

L’année 2025 marque un tournant pour le handball vietnamien sur la scène régionale et continentale. Aux Championnats d’Asie du Sud-Est 2025 en Thaïlande, l’équipe nationale a décroché une médaille d’or et une d’argent en handball en salle. Sous la houlette de l’entraîneur Nguyễn Thanh Tùng, les joueuses ont brillamment remporté le titre.

Mi-mai, l’équipe féminine de handball de plage a hissé haut les couleurs nationales aux Championnats d’Asie de la discipline à Oman. Composée notamment de Nguyên Thi Nhung, Pham Thi My Hang et Nguyên Thi Trà My, elle a conquis pour la troisième fois le titre continental, décrochant ainsi son billet pour les Championnats du monde 2026.

Malgré des températures avoisinant les 40°C, les joueuses vietnamiennes ont su faire preuve de résilience et d’efficacité, enchaînant tirs précis et gestes spectaculaires. L’expérience acquise lors de ces compétitions internationales sera précieuse pour les échéances à venir, notamment les SEA Games.

Le Vietnam vise haut aux SEA Games 33

Selon Dào Duc Kiên, la Fédération vietnamienne de handball a mis en place un plan de préparation rigoureux dès le début de l’année. Le Championnat d’Asie du Sud-Est 2025 ayant eu lieu peu après le Têt (Nouvel An lunaire), les entraîneurs ont décidé de maintenir les regroupements pendant les fêtes, avec deux entraînements quotidiens pour parfaire la cohésion tactique. Une stratégie payante, qui a porté ses fruits sur le plan régional.

Tandis que l’équipe féminine s’entraîne à l’Université d’éducation physique et sportive de Bac Ninh (Nord), les équipes masculines et féminines de plage poursuivent leur préparation dans le Sud, notamment à Mui Né. Ce site offre des conditions climatiques similaires à celles de la Thaïlande, un avantage en vue des SEA Games.

La 33e édition des SEA Games marquera la quatrième apparition du handball au programme. Bien que discipline olympique et présente aux grands rendez-vous continentaux, le handball n’est pas toujours retenu aux SEA Games, faute d’un nombre suffisant de nations pratiquantes. Cette année, l’Indonésie, les Philippines, Singapour, et surtout la Thaïlande, pays hôte, seront les principaux adversaires du Vietnam dans la course à l’or.

Phuong Nga/CVN