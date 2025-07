Les Stars vietnamiennes prennent leur revanche sur les Manchester Reds en amical

Le capitaine Nguyên Van Quyêt a marqué un doublé pour permettre aux Stars vietnamiennes de revenir au score et de battre les Manchester Reds 3-2 lors de leur match retour, le 30 juin à Hanoï.

>> Les Manchester Reds s'imposent face aux Stars vietnamiennes en amical

Photo : VNA/CVN

Les Manchester Reds, une équipe composée d’anciens joueurs de Manchester United, ont démontré leur expérience en inscrivant deux buts en début de première mi-temps.

Nata Souza a ouvert le score d’une frappe franche dans la surface à la sixième minute. Cinq minutes plus tard, Marc Fuller a doublé la mise d’une frappe facile, profitant d’une erreur du gardien Duong Hông Son sous une pluie battante.

Les hôtes vietnamiens ont commencé à remonter le ballon et se sont procuré de nombreuses occasions.

À la 21e minute, Nguyên Van Quyêt a reçu une passe intelligente de l’ancien attaquant Lê Huynh Duc, contournant le piège du hors-jeu avant de contourner le gardien des Reds, David Aziaya, pour marquer dans le but vide.

Huit minutes plus tard, le capitaine du Hanoi FC a été victime d’une faute dans la surface de réparation et les Stars vietnamiennes ont obtenu un penalty au stade Hàng Dây. Pham Van Quyên a transformé le penalty pour égaliser.

La pluie s’est intensifiée en seconde période et a fortement perturbé le terrain. Cependant, ce sont les Stars vietnamiennes qui ont pris l’avantage malgré le mauvais temps. David Aziaya, tentant de dégager le ballon, et Nguyên Van Quyêt, dans son élan, l’a récupéré avant de réaliser un doublé et de sceller la victoire des hôtes.

Plus tôt dans la journée du 27 juin, les Manchester Reds ont remporté une victoire 4-2 face aux Stars vietnamiennes au stade Hoa Xuân de Dà Nang, dans le Centre.

Les matchs amicaux entre les Stars vietnamiennes et les Manchester Reds célébraient le 52e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni (11 septembre 1973-2025).

VNA/CVN