Les préparatifs d’une rencontre entre Trump et Poutine seraient en cours

Le futur conseiller à la sécurité nationale du président américain élu, Mike Waltz, a déclaré qu’une rencontre était en train d’être organisée entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. "Les préparatifs sont en cours" , a-t-il indiqué à la télévision ABC.

Donald Trump a annoncé vendredi 10 janvier le préparatif d’une rencontre entre les deux leaders, soulignant qu’il était nécessaire de faire cesser le conflit ukrainien. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a indiqué que Vladimir Poutine était prêt à une entrevue avec Donald Trump sans aucune condition préalable.

La Serbie propose d’accueillir les négociations de Poutine et Trump

Le président serbe Aleksandar Vucic a proposé son pays comme lieu de négociations entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant américain élu Donald Trump. Il a déclaré garantir la sécurité des deux hommes politiques lors d'une éventuelle rencontre.

"Je vois que certains proposent leur pays en qualité de lieu d’une rencontre Poutine - Trump. Je voudrais déclarer pour la première fois officiellement que la Serbie souhaite devenir le lieu d'une rencontre entre les présidents de la Russie et des États-Unis. Pourquoi ? La Serbie n’est pas seulement en dehors des blocs militaires formellement, comme une série d’autres États qui offrent leur hospitalité. La Serbie est en principe en dehors des deux blocs - de l'OTAN et de l'OTSC (Organisation du Traité de sécurité collective) -, étant en fait un pays entièrement indépendant et autonome qui est pleinement préparé à garantir la sécurité des deux présidents", a-t-il indiqué à la chaîne serbe Pink TV.

"Dans le même temps, c'est le pays où le président Trump bénéficie de plus de soutien en Europe. Aucun pays ne peut être comparé à la Serbie en termes de soutien au président Trump, aucun. Je ne parle pas de dirigeants, qui ont été différents, mais bien du soutien du peuple dans son ensemble. Par ailleurs, c'est un pays où le président Poutine est toujours très très populaire. Cela étant, j’estime que c'est exactement l'endroit qui conviendrait aux deux présidents".

