Présidentielle croate : Zoran Milanovic remporte une victoire écrasante

>> Présidentielle en Croatie, le chef de l'État sortant donné favori

>> L'élection présidentielle croate aura un second tour le 12 janvier

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Après dépouillement de 99,59% des bulletins de vote, M. Milanovic a recueilli 74,67% des suffrages, laissant M. Primorac loin derrière lui avec 25,33% des voix, a rapporté la SEC.

Il y a plus de 3,7 millions d'électeurs inscrits en Croatie, et le taux de participation au second tour a été d'environ 44,15%, selon la SEC.

S'exprimant depuis le siège de sa campagne électorale, M. Primorac a reconnu sa défaite et pris acte de la décision des électeurs.

"Zoran Milanovic et moi avons des valeurs spirituelles, morales et professionnelles et des idées complètement différentes sur l'avenir de notre patrie. Mais cette décision a été prise démocratiquement par les citoyens, et doit être respectée", a-t-il affirmé.

Le premier tour des élections avait eu lieu le 29 décembre 2024. M. Milanovic, soutenu par le plus grand parti d'opposition, le Parti social-démocrate, était arrivé en tête des huit candidats en lice avec 49,09% des voix. M. Primorac, soutenu par l'Union démocratique croate, le parti au pouvoir, était arrivé deuxième avec 19,35% des voix.

Selon la loi croate, si aucun candidat n'obtient plus de la moitié des voix au premier tour, les deux candidats arrivés en tête doivent participer à un second tour deux semaines plus tard.

M. Milanovic est entré au second tour avec un fort avantage, disposant d'une avance historique d'environ 30 points de pourcentage sur son rival au premier tour. Il s'agit du plus grand écart enregistré depuis l'indépendance de la Croatie en 1991, ont noté les médias croates.

Xinhua/VNA/CVN