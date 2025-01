L'Arabie saoudite héberge une réunion arabo-internationale sur la Syrie

Des ministres des Affaires étrangères et autres hauts diplomates venus des pays occidentaux et du Moyen-Orient se sont réunis dimanche 12 janvier à Riyad pour discuter des efforts coordonnés visant à soutenir la Syrie.

Présidée par le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal ben Farhane Al Saoud, la réunion a principalement porté sur la levée des sanctions qui pèsent sur la Syrie, a rapporté l'Agence de presse saoudienne.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et d'autres pays ont imposé de lourdes sanctions à la Syrie après l'éclatement de la guerre en 2011.

À la suite du renversement du gouvernement de l'ancien président Bachar al-Assad le 8 décembre 2024, les États-Unis ont décrété une exemption de sanctions d'une durée de six mois pour toutes les interactions avec les autorités syriennes, et ce afin de faciliter la livraison de l'aide humanitaire et d'autoriser certaines transactions liées à l'énergie.

Au cours de la réunion de dimanche 12 janvier, le ministre saoudien des Affaires étrangères a salué la décision américaine, et a exhorté les autres pays et parties concernés à suivre cet exemple.

Il a également appelé à fournir toute forme de soutien ou d'assistance possible à la reconstruction de la Syrie et à la création d'un environnement favorable au retour des réfugiés syriens.

La réunion s'est conclue par une déclaration de consensus sur la nécessité d'aider le peuple syrien à reconstruire un pays uni, indépendant et sûr, libéré du terrorisme et de toute atteinte à sa souveraineté.

