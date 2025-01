Israël - États-Unis

Échange téléphonique entre Netanyahou et Biden sur les progrès aux négociations sur Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, vient de s'entretenir avec le président américain Joe Biden. Le Premier ministre a discuté avec le président américain des progrès aux négociations sur la libération des otages et l'a informé du mandat accordé à la délégation aux négociations à Doha pour accélérer leur libération", selon le bureau du chef du gouvernement israélien.

Benyamin Netanyahou "a remercié le président américain Biden et le président élu Donald Trump pour leur coopération au nom de l'accomplissement de cette mission sacrée (de libération des otages)", a ajouté le bureau du Premier ministre israélien.

Le conseiller du Premier ministre israélien, Dmitri Gendelman, a précédemment informé l’agence TASS qu’une délégation israélienne de haut niveau était arrivée au Qatar pour négocier la libération des otages et que le dialogue serait entamé dimanche 12 janvier.

La délégation israélienne qui comprend entre autres le chef du Mossad David Barnea, le directeur de la sécurité du Shin Bet Ronen Bar et le coordinateur de l'armée pour les affaires relatives aux otages Nitzan Alon.

Bien que les responsables israéliens et palestiniens aient fait état de progrès dans les pourparlers au cours du week-end, ils n'ont donné que peu de détails. Citant des responsables israéliens anonymes, la chaîne publique israélienne Kan TV a déclaré que les discussions avaient été productives, et qu'une percée était espérée "dans les prochains jours".

Le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, Jake Sullivan, a déclaré dimanche 12 janvier dans l'émission "State of the Union" de CNN que les parties étaient "très, très proches" d'un accord, mais qu'il leur fallait encore "franchir la ligne d'arrivée".

La situation au Moyen-Orient s’est brusquement dégradée le 7 octobre 2023 après une attaque lancée par le Hamas depuis la bande de Gaza contre le territoire israélien, attaque qui a été accompagnée de massacres et de la prise d’environ 250 otages. Israël a alors entamé une opération terrestre dans l’enclave en vue de démanteler la structure militaire et politique du Hamas et de libérer toutes les personnes enlevées.

Fin novembre 2023, une trêve humanitaire d’une semaine a permis de libérer plus de 100 otages, après quoi les hostilités ont repris et se poursuivent toujours. Parallèlement, des négociations sont en cours pour libérer ceux qui sont toujours en otage et pour établir un cessez-le-feu. Selon les dernières informations israéliennes, il reste 98 otages dans l'enclave palestinienne.

TASS - Xinhua/VNA/CVN