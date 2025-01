Le MAE turc souligne le potentiel de collaboration plus approfondie avec la Chine en 2025

Avec leurs liens qui se sont renforcés en 2024, la Turquie et la Chine ont le potentiel de collaboration plus approfondie cette année, a déclaré vendredi 10 janvier le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan.

Photo : AFP/VNA/CVN

S'exprimant devant des représentants des médias locaux et internationaux lors d'un point de presse à Istanbul, le chef de la diplomatie turque a souligné que les deux pays avaient considérablement accéléré leur coopération bilatérale grâce à diverses visites et réunions de haut niveau au cours de l'année écoulée, favorisant des liens plus forts et ouvrant de nouvelles voies pour une croissance mutuelle.

Il a évoqué ses visites à Beijing et dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, au cours desquelles il a déclaré que "de nombreuses questions importantes entre les deux nations, en particulier celles concernant le commerce", avaient été abordées.

Le ministre a également souligné que le mécanisme du Comité de coopération intergouvernementale Chine - Turquie, qui a tenu sa deuxième réunion à Beijing en novembre dernier, marquait un développement significatif dans le partenariat bilatéral.

Xinhua/VNA/CVN