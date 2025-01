Le gouvernement vise une mise en œuvre drastique des mesures anti-gabegie

L’application efficace du programme devrait créer un fort effet d’entraînement, aider le pays à saisir les opportunités, à surmonter les défis, à accélérer les progrès et à s’efforcer d’atteindre les meilleurs résultats possibles pour les objectifs et les cibles du plan quinquennal de développement socio-économique pour 2021-2025. Il vise à accroître les ressources pour le bien-être du peuple, à enrichir la nation pendant la nouvelle période révolutionnaire, à construire un avenir meilleur et à conduire le pays vers une nouvelle ère d’essor de la nation.

Les principales tâches de cette année sont de viser un taux de croissance du PIB de 6,5% à 7%, voire de 7% à 7,5%, ainsi qu’un PIB par habitant d’environ 4.900 USD.

L’accent sera mis sur le renforcement de la discipline et de l’ordre dans la gestion et l’utilisation des finances et des budgets, la gestion des dépenses du budget de l’État conformément aux prévisions, la pratique de l’économie, la lutte contre le gaspillage et l’utilisation efficace des ressources financières de l’État, tout en mobilisant les ressources sociales et en restructurant et rationalisant l’appareil organisationnel.

Le programme prévoit également des tâches visant à gérer strictement la mobilisation, la gestion et l’utilisation des emprunts pour couvrir le déficit budgétaire de l’État et pour rembourser le principal de la dette publique ; à examiner, surveiller et évaluer régulièrement l’émission d’obligations d’État, en la liant aux besoins de dépenses de développement des investissements et de remboursement du principal de la dette ; à contrôler étroitement l’utilisation des fonds empruntés du Trésor public conformément aux dispositions de la loi sur le budget de l’État, de la loi sur la gestion de la dette publique et des lois sur la gestion du Trésor public ; tout en garantissant l’allocation de fonds pour le remboursement intégral des emprunts à long terme et en rendant compte à l’Assemblée nationale dans les estimations et le règlement annuels du budget de l’État.

Il souligne la nécessité de renforcer la gestion et l’utilisation des biens publics, en garantissant le respect des normes, des standards et des réglementations, et l’alignement sur les exigences de la mission ; et de se concentrer sur l’organisation et la gestion des actifs, en particulier des terrains et des bâtiments, en conjonction avec la restructuration et la rationalisation de l’appareil administratif.

L’accélération de l’allocation, de la mise en œuvre et du décaissement des investissements publics, en particulier pour les programmes nationaux importants, les projets, les programmes nationaux ciblés, les projets de connectivité interprovinciaux, interrégionaux et internationaux, fera l’objet d’une attention particulière, en mettant l’accent sur l’examen et l’élimination décisive des projets inefficaces et de ceux qui ne sont pas vraiment nécessaires ou urgents, et en accordant la priorité au financement des projets clés et urgents qui favoriseront un développement rapide et durable.

Des efforts seront déployés pour achever la restructuration et la rationalisation de l’appareil organisationnel en fonction des objectifs et des exigences fixés ; promouvoir la décentralisation et la délégation de l’autorité en combinaison avec l’amélioration des capacités de gouvernance locale et de l’autonomie ; examiner et combler les limites et les lacunes du système juridique concernant les pratiques d’économie et la lutte contre le gaspillage ; et accélérer la transformation numérique et le développement synchronisé et sans heurts de la science et de la technologie.

Les travaux d’inspection et d’audit seront intensifiés dans la mise en œuvre des politiques et des lois sur la pratique de l’économie et la lutte contre le gaspillage, en particulier dans des domaines tels que le foncier, l’investissement, la construction, les finances publiques, les biens publics, les ressources naturelles et les minéraux. Dans le même temps, une attention particulière sera accordée à la création d’une culture d’économie et de prévention du gaspillage au sein des agences, des organisations et des unités, et à la mise en œuvre de mesures visant à encourager le public à améliorer les pratiques d’économie et la prévention du gaspillage dans la production, les affaires et la consommation.

