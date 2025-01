Le ministère des Affaires étrangères rencontre les organes de presse

Lors de cette rencontre, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a exprimé sa gratitude aux organes de presse, aux journalistes et aux reporters pour leur soutien dévoué à son ministère dans de nombreux événements diplomatiques nationaux et internationaux en 2024. Il a souligné que leurs contributions avaient permis de promouvoir les politiques et orientations du Vietnam ainsi que la politique étrangère du pays, tout en apportant une réponse rapide aux arguments erronés.

Bùi Thanh Son a également souligné que 2025 serait une année importante pour le pays, marquée par un grand nombre d’événements majeurs, ainsi que des activités diplomatiques bilatérales et multilatérales telles que le Forum du Futur de l’ASEAN 2025 (ASEAN Future Forum 2025), ou le Sommet P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030).

Il a exprimé sa conviction que le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec les autorités locales, les autres ministères, agences compétentes et les organes de presse, devrait mieux promouvoir le "soft power" du Vietnam. Cela inclut la diffusion de l’image d’un Vietnam qui s’efforce d’entrer dans une nouvelle ère de développement et de prospérité, mobilisant des ressources pour son développement socio-économique et renforçant sa position et son influence sur la scène internationale.

À l'occasion du Nouvel An lunaire 2025, le chef de la diplomatie vietnamienne a exprimé le souhait de voir les journalistes connaître de nouveaux succès et continuer à contribuer au travail d’information extérieure.

