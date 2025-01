Première consultation stratégique au niveau de vice-ministre permanent des AE

Vietnam - Chine

Photo : Công Tuyên/VNA/CVN

Lors de cette consultation, les deux parties ont réaffirmé l'importance du maintien des mécanismes de dialogue pour approfondir le partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine et construire une communauté d'avenir partagé de portée stratégique et de mettre en œuvre la perception commune, conclue par les dirigeants des deux pays. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales, la coopération lors des forums multilatéraux, les questions régionales et internationales d’intérêt commun, la coordination commune pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.

Le 14 janvier, Nguyên Minh Vu a rencontré Wang Yi, chef du Bureau de la Commission centrale des affaires étrangères du Parti et ministre des Affaires étrangères de Chine. Les deux responsables ont convenu de renforcer la coordination pour promouvoir les relations bilatérales dans l’esprit des "Six plus" définis par les hauts dirigeants, ainsi que les résultats de la 16ᵉ réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam - Chine, tenue en décembre 2024.

Nguyên Minh Vu a réaffirmé que le Vietnam considérait le développement de ses relations avec la Chine comme une priorité stratégique de sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification. Il a souligné l’importance de renforcer les échanges stratégiques, la confiance politique, et les contacts à tous les niveaux. Il a également proposé de promouvoir la connectivité économique, notamment à travers des projets symboliques alignés avec le partenariat stratégique global.

Confiance croissante entre les deux pays

Parmi les priorités, Nguyên Minh Vu a mis en avant la promotion de trois lignes ferroviaires reliant les deux pays, en particulier la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, dont la construction devrait démarrer en 2025.

Il a également insisté sur l'importance de mettre en œuvre les accords de haut niveau et de respecter les intérêts légitimes dans le cadre du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Il a appelé à un traitement favorable des questions liées aux pêcheurs et aux navires de pêche, tout en préservant la paix et la stabilité en Mer Orientale.

Wang Yi a salué cette consultation stratégique qui témoignait de la confiance croissante entre les deux pays. Il a réaffirmé que la Chine attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam, exprimant sa volonté de maintenir des contacts de haut niveau, de renforcer la confiance politique, de promouvoir une coopération substantielle et de consolider les relations bilatérales.

VNA/CVN