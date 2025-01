Cérémonie d’accueil officielle du Premier ministre russe à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre russe est le premier dirigeant étranger à effectuer une visite officielle au Vietnam en 2025. Il s’agit également de sa première visite au Vietnam.

Dès la cérémonie d’accueil, les deux Premiers ministres ont visité une exposition de photos sur le Vietnam, sa beauté, son peuple et ses relations avec la Russie, avant leur entretien.

La visite du Premier ministre russe se déroule dans le contexte où le Vietnam et la Russie célèbrent en 2025 le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Sur le plan politique, les deux pays maintiennent une confiance mutuelle profonde, un échange régulier de délégations à tous les niveaux, notamment à travers le mécanisme du Comité intergouvernemental, ainsi qu’une collaboration étroite au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales.

Nouvelle phase de développement

La coopération économique et commerciale se développe de manière dynamique, le commerce bilatéral ayant atteint 3,63 milliards d’USD en 2023, et 4,57 milliards d’USD en 2024. Jusqu’en novembre 2024, la Russie avait investi dans 199 projets au Vietnam, pour un total d’environ 990 millions d’USD; et le Vietnam dans 16 projets en Russie, totalisant 1,6 milliard d’USD.

Actuellement, une vingtaine de villes et provinces vietnamiennes ont établi des partenariats avec des localités russes. La communauté vietnamienne en Russie compte environ 60.000 personnes.

La visite officielle du Premier ministre russe contribuera à renforcer les liens Vietnam - Russie, les rendant plus étroits et plus efficaces. Elle offrira l’occasion pour les deux parties de discuter des mesures visant à éliminer les obstacles dans la coopération, de la mise en œuvre de projets de coopération importants, notamment dans les domaines de l’énergie et de l’industrie…, ainsi que d'avancer des mesures pour élargir la coopération dans des domaines potentiels, favorisant ainsi les liens bilatérales, dans l’espoir que l’année 2025 marquera le début d’une nouvelle phase de développement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie.

VNA/CVN