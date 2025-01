Le leader du PCV Tô Lâm reçoit le Premier ministre russe

Lors de l’entretien, Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à la consolidation des relations traditionnelles et au partenariat stratégique intégral avec la Russie, qu’il considère comme un partenaire clé dans sa politique extérieure. Il a également exprimé la reconnaissance profonde du Vietnam pour les soutiens précieux et sincères que la Russie a apportés au pays pendant les années difficiles de la guerre de résistance, ainsi que durant les périodes de reconstruction et de défense nationale.

De son côté, le Premier ministre russe a transmis l’invitation du président Vladimir Poutine au secrétaire général Tô Lâm, pour assister aux célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique et effectuer une visite bilatérale en Russie en 2025.

Mikhaïl Michoustine a également informé Tô Lâm des résultats positifs de ses entretiens avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, tout en saluant les efforts du Vietnam pour surmonter les obstacles et promouvoir une coopération bilatérale fructueuse. Selon lui, ces efforts ont contribué de manière significative au renforcement des relations entre les deux nations.

Le Premier ministre russe a réaffirmé que le Vietnam est l’un des partenaires prioritaires de la Russie en Asie-Pacifique, en particulier en Asie du Sud-Est. Il a exprimé son souhait de voir les deux pays approfondir leur partenariat stratégique dans tous les domaines.

Les deux dirigeants ont également échangé sur la situation respective de leurs pays et ont convenu de plusieurs orientations stratégiques majeures pour renforcer davantage l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Fédération de Russie.

VNA/CVN