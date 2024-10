Le général Vo Nguyên Giap dans le cœur des amis internationaux

>> Le Général Vo Nguyên Giap dans le cœur des ethnies du Nord-Ouest

>> Prensa Latina : le Général Vo Nguyên Giap, "stratège militaire éminent"

>> Exposition de photos "Empreintes du général Vo Nguyên Giap à Diên Biên Phu"

L’héritage du général Vo Nguyên Giap transcende les frontières, occupant non seulement une place profonde dans le cœur du peuple vietnamien, mais résonnant également dans le monde entier.

Photo : Archives/VNA/CVN

Pour Djoudi Noureddine, président de l’Association internationale des amis de la Révolution algérienne, les souvenirs du général légendaire restent vif dans son esprit malgré son âge avancé.

Le président de la République, âgé de 90 ans, a confié avoir eu le privilège de rencontrer Vo Nguyên Giap une fois à Alger et une fois à Hanoi, affirmant que le général avait laissé une très forte impression sur le peuple algérien.

Le général Giap est une figure historique exceptionnelle et une référence pour les mouvements de libération, pas seulement un militaire qui a organisé l’armée de libération vietnamienne et a réussi à vaincre l’armée des colons, a déclaré Djoudi Noureddine.

"Donc, pour nous, évidemment, le nom du général Giap et Diên Biên Phu sont étroitement liés. Nous avons eu l’occasion de le voir lorsqu’il est venu en Algérie à plusieurs reprises et nous avons toujours eu beaucoup de respect pour lui car il est vraiment une icône au niveau international", a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Djoudi Noureddine a cité le discours du général Vo Nguyên Giap en Algérie lors de sa tournée historique dans 12 pays africains en octobre 1980 : "Les impérialistes sont de mauvais élèves. Nous leur avons donné des leçons comme il se doit… Mais ils les apprennent mal, bien qu’elles aient une portée historique." Les mots du général ont servi de source d’inspiration à de nombreux Africains qui se sont efforcés de se lever et de lutter pour leur indépendance.

"Par exemple, les Mozambicains, les Angolais et les Bissau-Guinéens se sont inspirés à la fois de l’action du général Giap au Vietnam et de la guerre de libération en Algérie. C’était un homme qui a dépassé les frontières du Vietnam et un homme de la communauté internationale".

"Avec le président Hô Chi Minh, le général Vo Nguyên Giap reste à jamais dans la mémoire des peuples africains et en particulier de ceux qui se sont battus pour leur indépendance", a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

Carl Thayer, professeur émérite à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, a décrit le général Vo Nguyên Giap comme un stratège militaire autodidacte qui a combiné des éléments de la tradition militaire vietnamienne et de la théorie de la guerre populaire, ajoutant que le général a appris par l’expérience du champ de bataille comment mener une guerre populaire.

C’est le général Vo Nguyên Giap qui a vaincu les Français, l’une des forces militaires les plus modernes du monde à son époque, a-t-il indiqué.

La victoire de Diên Biên Phu sous le commandement du général Giap a mis fin à la guerre de résistance anti-française, et cela a sonné non seulement le glas de la domination française en Indochine, mais aussi le début de la fin du colonialisme en Asie et en Afrique, a déclaré Carl Thayer.

Pierre Asselin, professeur d’histoire à l’Université d’État de San Diego, a déclaré que le général Vo Nguyên Giap est souvent salué comme un brillant chef militaire, notamment grâce à son rôle dans la bataille de Diên Biên Phu. Sa qualité la plus remarquable au cours de cette bataille était sa flexibilité.

Photo : VNA/CVN

"Il était très flexible", a déclaré Pierre Asselin, précisant que, visant initialement une victoire rapide, le général Vo Nguyên Giap a ajusté sa tactique à plusieurs reprises en réponse à l’évolution de la situation. Il est passé de la stratégie "attaque éclair, victoire rapide" à celle d’"attaque sûre, avancée sûre", ce qui a finalement conduit au succès.

"Cette adaptabilité et cette volonté de changer de plan face à l’adversité ont été cruciales pour la victoire vietnamienne", a déclaré Pierre Asselin.

Il a ajouté que la capacité du général Vo Nguyên Giap à reconnaître et à rectifier ses erreurs le distingue des autres comme un grand leader, incarnant une stratégie vietnamienne du bambou caractérisée par l’adaptabilité et l’utilité.

"Cette flexibilité a été déterminante pour assurer la victoire sur les forces françaises à Diên Biên Phu", a souligné Pierre Asselin.

Par ailleurs, Carl Thayer a déclaré qu’en raison de ces réalisations, le général Vo Nguyên Giap est largement respecté par les dirigeants et amis internationaux comme le stratège militaire qui a maîtrisé l’art de la guerre populaire en combinant la lutte politique avec la lutte militaire dans une guerre prolongée qui a vaincu la France et les États-Unis dans la cause de l’indépendance vietnamienne contre l’agression étrangère.

Le général Vo Nguyên Giap est également largement considéré comme un symbole de la nation vietnamienne grâce à ses contributions remarquables tout au long de sa vie à la cause de la construction et de la défense nationales, ainsi qu’au développement socio-économique pacifique du pays.

VNA/CVN