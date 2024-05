Le Vietnam et l'Australie renforcent leur coopération douanière

Le Département général des douanes vietnamiennes et la Force frontalière australienne ( Australian Border Force -ABF) ont effectué mardi 7 mai à Hanoï un entretien et signé un plan de coopération en matière d'enquête.

Photo : BHQ/CVN

Le directeur général du Département général des douanes vietnamiennes, Nguyên Van Can, et le commissaire de l’ABF, Michael Outram, ont signé un plan de coopération en matière d'enquête pour promouvoir la coopération et l'échange d'informations professionnelles dans la lutte contre les violations dans le domaine des douanes.

Au cours des dernières années, le Vietnam et l’Australie ont enregistré des résultats exceptionnels en matière de croissance du commerce bilatéral. En fait, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'Australie a atteint ces dernières années près de 15 milliards d'USD, faisant de l'Australie le 10e partenaire commercial du Vietnam. Ce résultat témoigne des efforts des deux organes chargés des douanes des deux pays pour faciliter le commerce légal des entités participant à la chaîne d'approvisionnement internationale.

Appréciant la bonne et étroite coopération entre les deux agences, l'ABF a déclaré avoir envoyé son représentant à l'ambassade d'Australie au Vietnam pour resserrer la coopération entre les deux agences.

Les douanes vietnamiennes ont demandé le soutien de l'ABF pour améliorer les capacités des enseignants et des dresseurs de chiens des douanes vietnamiennes.

Les deux parties ont convenu de tenir l’entretien de haut niveau tous les deux ans pour examiner, évaluer et discuter des orientations de la coopération.

VNA/CVN