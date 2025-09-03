Le Front de la Patrie du Vietnam, drapeau de la grande union nationale

Les pages glorieuses de l’histoire du peuple vietnamien, jalonnées par quatre-vingts années de développement depuis la victoire éclatante de la Révolution d’Août, ont toujours été marquées par l’accompagnement du Front de la Patrie du Vietnam (FPV).

À l’heure où la nation entre dans une nouvelle ère d’essor, le FPV réaffirme plus que jamais son rôle pérenne : celui d’un noyau essentiel, d’un pilier incontournable de l’édification du socialisme.

Le drapeau de la grande union nationale

Le FPV d’aujourd’hui est l’aboutissement d’un long processus d’unification de nombreuses organisations patriotiques et de solidarité nationale au fil de l’histoire : de l’Alliance antiimpérialiste d’Indochine (1930), au Front national uni antiimpérialiste d’Indochine (1936), puis au Front démocratique d’Indochine (1937) et de nouveau au Front national uni antiimpérialiste d’Indochine (1939). Tout ce processus de rassemblement des forces a toujours été étroitement lié à la direction de notre Parti.

Le 19 mai 1941, à Pac Bo (province de Cao Bang), le Front Viet Minh fut officiellement fondé sous le nom "Ligue pour l’indépendance du Vietnam". Cette organisation révolutionnaire, profondément enracinée dans les masses populaires et placée sous la direction du dirigeant Nguyên Ai Quoc, joua un rôle décisif dans l’Insurrection générale d’août 1945 qui permit au peuple de prendre le pouvoir.

Par la suite, en 1951, naquit le Front Liên Viêt, héritier des traditions du Viêt Minh, élargissant encore le bloc de la grande union nationale durant la résistance contre le colonialisme français.

Lors du Congrès d’unification Viêt Minh - Liên Viêt, le Président Hô Chi Minh formula un mot d’ordre qui demeure jusqu’à aujourd’hui la ligne directrice de l’action du Front : Unis, toujours unis. Réussite, grande réussite.

En 1955, le FPV fut créé, marquant un tournant majeur dans l’institutionnalisation du rôle de rassemblement et de représentation des différentes couches sociales du peuple vietnamien.

Dans sa lettre de félicitations adressée au Congrès du FPV, l’Oncle Hô écrivit : "Le Front national uni doit s’élargir et se consolider davantage, en rassemblant tous ceux qui aiment véritablement la Patrie et la paix, sans distinction de parti, de religion, de classe sociale, ni de leur passé d’adhésion à telle ou telle faction.

S'appuyant sur la force invincible de la majorité de notre peuple (c’est-à-dire la classe ouvrière et paysanne), sur un programme politique large et des orientations justes, ainsi que sur l'unanimité de tous ceux qui sont dignes d’être les descendants de Lac Hông (descendants du dragon et de la fée), le Front réussira assurément".

Durant la période où le pays était temporairement divisé, au Sud apparurent plusieurs organisations de rassemblement des différentes couches sociales, parmi lesquelles le plus emblématique fut le Front national de libération du Sud-Vietnam, ou encore l’Alliance des forces nationales, démocratiques et pacifiques du Vietnam…

Après la grande victoire du printemps 1975, ces organisations furent fusionnées avec le Front de la Patrie du Vietnam, devenant une seule et unique entité politique en 1977, marquant officiellement une nouvelle étape de développement dans l’histoire d’une nation réunifiée.

Le Congrès du Front national uni du Vietnam s’est tenu au Palais de la Réunification à Hô Chi Minh-Ville.

À cette occasion, trois organisations ont fusionné sous le nom de Front de la Patrie du Vietnam.

Le congrès a élu un Comité central de 191 membres, dont 45 au sein du Présidium et 7 au Secrétariat.

Cet événement historique est devenu une base solide pour renforcer le bloc de grande union nationale et réaliser l’objectif de bâtir un Vietnam pacifique, unifié, indépendant, démocratique et prospère.

Un rôle moteur dans la résistance et l’édification nationale

Au fil des grandes guerres de résistance, le Front de la patrie du Vietnam s’est toujours placé en première ligne, qu’il s’agisse de mobiliser la population, de fédérer les forces ou de nourrir l’esprit d’indépendance, d’autonomie et de résilience des Vietnamiens.

Durant la guerre de résistance contre la France (1945-1954), le Front a brandi haut l’étendard révolutionnaire, diffusé largement les mouvements patriotiques et mobilisé la population dans la lutte contre la faim, l’analphabétisme et l’envahisseur étranger, tout en rassemblant ressources matérielles et spirituelles pour la résistance et la construction nationale.

Avec le slogan "Résistance du peuple tout entier, résistance totale", le Front s’est intimement lié aux masses laborieuses, devenant une partie intégrante de leur vie, construisant ainsi unesolide stratégie populaire, et contribuant de manière décisive à la victoire de Diên Biên Phu, "éclatante aux cinq continents, ébranlant la planète".

Ce slogan a continué de constituer une ligne directrice, un fil conducteur tout au long de la guerre de résistance contre l’impérialisme américain, permettant aux organisations du Front, tant au nord qu’au sud du pays, de jouer un rôle clé dans la mobilisation de la force du peuple durant la période 1954-1975.

Au Nord, le Front de la Patrie du Vietnam a été une force de premier plan, une immense source d’encouragement pour les mouvements d’émulation tels que "Les trois disponibilités" ou "Les trois assurances", apportant hommes et ressources au front.

Au Sud, le Front national de libération du Sud Vietnam a, lui aussi, été l’étendard de l’unité, rassemblant les enfants les plus valeureux de la Patrie, éveillant les mouvements de lutte et contribuant de façon déterminante à la grande victoire du printemps 1975, qui a réuni la nation en un seul bloc.

Après la réunification du Vietnam, le Front a poursuivi son rôle de passerelle entre le Parti, l’État et le peuple, notamment en participant activement à la mise en œuvre des grandes orientations de développement socio-économique, à l’amélioration du niveau de vie des citoyens, à la reconstruction du pays après la guerre, à la défense des frontières et à la préservation de la souveraineté sacrée de la Patrie.

Au cours des cinq dernières années, conformément à la Résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, le FPV à tous les échelons, ainsi que ses organisations membres, a mis en œuvre de manière synchronisée de nombreuses solutions, accomplissant avec succès les objectifs et les missions fixés, en particulier les cinq programmes d’action adoptés.

De nombreuses activités ont obtenu des résultats remarquables, avec un fort effet d’entraînement, elles ont été largement saluées et appréciées par les autorités, les secteurs, les différentes couches sociales et la communauté des entreprises.

Grâce à ces efforts, les mouvements patriotiques d’émulation et les grandes campagnes lancées ou coordonnées par le Front ont continué de marquer profondément la société, en stimulant l’esprit d’étude, de travail, de production et de solidarité communautaire, contribuant ainsi au développement socioéconomique, à l’édification de nouvelles zones rurales, au développement urbain et à la réduction durable de la pauvreté.

En particulier, en 2024, le Fonds central de secours a mobilisé plus de 2 000 milliards de dôngs pour soutenir les provinces et les villes du Nord touchées par le typhon n°3.

Un rôle clé dans une nouvelle ère

Dans son discours au Xᵉ Congrès national du FPV, mandat 2024-2029, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a souligné l’importance particulière du grand bloc d’union nationale, ainsi que la priorité absolue accordée à sa consolidation et à sa valorisation sous la direction du Parti, qui est considérée comme une solution clé pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère.

"Le Parti communiste est membre du Front de la Patrie, et en même temps le dirigeant du grand bloc d’union nationale ; la tâche primordiale du Parti, directement du Comité du Parti au sein du Front de la Patrie, est de propager et d’éduquer afin que les masses prennent conscience de la nécessité de s’unir ; de choisir des formes et méthodes d’organisation appropriées pour attirer largement et massivement la participation du peuple ; d’orienter le grand bloc d’union de l’ensemble du peuple travailleur et créatif vers des objectifs et des missions conformes aux intérêts de la nation et aux aspirations légitimes du peuple", a affirmé le secrétaire général Tô Lâm.

Dans l’ère de l’essor de la nation, chaque comité du Parti, autorité, cadre et membre du Parti doit continuer à assimiler profondément la position, la signification et l’importance du grand bloc d’union nationale ainsi que du travail du Front.

Dans le même temps, il est nécessaire de promouvoir la responsabilité du Front et des organisations sociopolitiques dans le cadre du mécanisme dit "le Parti dirige, l’État gère, le Front de la Patrie et les organisations sociopolitiques jouent un rôle central afin que le peuple exerce sa maîtrise", associé à la devise : "Le peuple sait, discute, agit, contrôle, supervise et bénéficie".

Selon Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, président du Comité central du FPV et secrétaire du Parti du Front et des organisations de masse centrales, le Front à tous les niveaux concentre actuellement ses efforts sur l’élaboration d’une stratégie d’union nationale pour la période 2026-2036, à soumettre aux autorités compétentes, répondant à la vision et à l’ère de l’essor de la nation

Ces solutions de rupture, à portée stratégique, seront intégrées dans les documents du XIVᵉ Congrès du Parti afin de consolider la grande union nationale avec la plus haute volonté et détermination, contribuant ainsi à l’édification d’un pays puissant et prospère, où le peuple mène une vie prospère et heureuse.

Parallèlement, le Comité central du FPV adoptera une résolution visant à écourter le mandat du Xe Congrès du Front, afin de disposer d’une base pour l’élaboration des documents préparatoires et l’organisation des congrès du Front et des organisations sociopolitiques à tous les niveaux, en vue du Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour le mandat 2026-2031, selon un nouveau modèle.

Dans les temps à venir, le Front mènera des recherches afin d’élargir la portée du Mouvement "Les Vietnamiens privilégient l’usage des produits vietnamiens", en mettant l’accent sur la lutte contre les contrefaçons, les imitations et les produits de mauvaise qualité. Il continuera de maintenir des équipes de jeunes volontaires mobilisées dans l’ensemble des 3 321 communes et quartiers pour soutenir les autorités locales à deux niveaux et accompagner les citoyens dans la réalisation des démarches administratives publiques. Le Front intensifiera également la diffusion du mouvement "Alphabétisation numérique", notamment dans les communes frontalières.

Le camarade Dô Van Chiên a présenté le rapport de collecte d’avis, d’amendement et de finalisation des projets de loi sur le Front de la Patrie du Vietnam, sur les syndicats, sur la jeunesse ainsi que sur la mise en œuvre de la démocratie à la base, avant leur soumission au vote de l’Assemblée nationale.

• Quatre-vingts ans après la Révolution d’Août, qui a ouvert un nouveau chapitre dans le développement du pays, le Front de la Patrie du Vietnam affirme toujours son rôle majeur dans la cause révolutionnaire et dans l’édification du socialisme.

Depuis les premiers jours difficiles de la lutte pour l’indépendance nationale jusqu’à la période du Renouveau, le Front a toujours incarné le symbole éclatant de la grande union nationale, jouant le rôle de passerelle étroite entre le Parti, l’État et le peuple.

Tout au long de ce parcours, le Front n’a pas seulement été la voix représentative du peuple, mais également une base solide pour la réalisation des objectifs de développement durable, au service d’une société équitable, démocratique et civilisée.

Plus encore, à l’aube d’une nouvelle ère de redressement national, face à des défis et des opportunités sans précédent, la mission de passerelle mobilisant la force de tout le peuple, contribuant à hisser le pays à un rang supérieur sur la scène internationale, devient plus essentielle que jamais.

L’ère de la créativité, de l’intégration, de l’innovation et des réalisations remarquables dans tous les domaines s’annoncera d’autant plus lumineuse sous l’étendard de la grande union nationale.

