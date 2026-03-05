Derrière l'évidence "Clair Obscur", une fête en demi-teinte pour le jeu vidéo français

Un triomphe international, quelques succès et des géants à la peine : la situation de l'industrie du jeu vidéo en France, célébrée jeudi soir 5 mars à l'occasion de la remise des Pégases, n'a jamais été aussi contrastée.

Plus de 5 millions d'exemplaires vendus, un nombre record de trophées à la cérémonie américaine des Game Awards - dont celui du meilleur jeu de l'année, une première pour un titre français -, une tournée de concerts à guichets fermés... Avec "Clair Obscur: Expedition 33", le secteur tricolore tient sans doute son plus grand succès.

La première production du studio montpelliérain Sandfall Interactive devrait en toute logique décrocher la plus prestigieuse récompense de cette septième édition des Pégases.

Calquée sur le modèle des César pour le cinéma, la soirée doit débuter à 20h00 à La Cigale à Paris et sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo et la chaîne Twitch de l'animateur Samuel Etienne.

Créés par le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV) en 2020, les Pégases décernent leurs prix à la suite d'un vote effectué par les 2.500 professionnels et membres de l'Académie.

Cette année, "Clair Obscur" concourt également dans les catégories de l'"excellence visuelle", de l'"excellence narrative" et du "meilleur univers sonore".

En tête des nominations, "Absolum", jeu d'action dans un univers médiéval - fantastique, est en lice pour cinq prix, dont celui du "meilleur jeu indépendant".

Le titre du studio parisien Dotemu a dépassé les 500.000 ventes depuis son lancement.

Autre succès surprise de l'année, "Rematch", réinvention du jeu de football proposée par le studio Sloclap, a dépassé les six millions de joueurs et prétend à deux trophées cette année.

Dans l'ombre de ces succès, l'industrie française a aussi montré des signes de fragilité récemment, dans un contexte mondial où la Chine capte l'essentiel de la croissance du secteur.

Englué dans des difficultés financières, le géant Ubisoft a annoncé une vaste réorganisation et 200 millions d'euros d'économies sur deux ans, accompagnés d'un plan de départs volontaires qui pourrait toucher jusqu'à 200 personnes à son siège de Saint-Mandé (Ile-de-France), soit près de 5% de ses effectifs en France.

Autre poids lourd français en difficulté, le groupe Nacon s'est placé mardi en redressement judiciaire face à l'incapacité de sa maison mère, BigBen Interactive, de rembourser une échéance de dette.

L'éditeur de titres comme "Hell is Us", qui possède 16 studios, emploie près d'un millier de personnes, et sa direction n’exclut pas de devoir vendre certains studios ou procéder à des licenciements.

AFP/VNA/CVN