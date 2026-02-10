L'Australie interpelle la plateforme Roblox sur le risque de pédocriminalité

La ministre australienne des Communications a déclaré mardi 10 février avoir écrit au géant du jeu vidéo Roblox pour convoquer une réunion urgente quant aux risques pour la sécurité des enfants sur la plateforme.

La ministre, Anika Wells, a ajouté avoir demandé à l'autorité australienne de régulation d'internet de réfléchir à d'éventuelles "mesures urgentes" à l'encontre de l'entreprise, à la télévision australienne.

Interdite dans plusieurs pays, la plateforme est développée par l'entreprise Roblox Corporation, basée aux États-Unis. Très populaire chez les enfants et les adolescents, elle permet aux utilisateurs de créer et de partager leurs propres jeux.

Ces dernières années, Roblox a été régulièrement pointé du doigt pour ne pas suffisamment protéger les plus jeunes, notamment vis-à-vis des contenus violents et prédateurs sexuels.

"Je pense que beaucoup d'entre vous, comme moi, ont probablement été écœurés par le fait que des enfants âgés de quatre ou cinq ans seulement voient des images violentes et gratuites sur cette plateforme", a déclaré Mme Wells sur la chaîne ABC.

Roblox a commencé fin 2025 à déployer un système de vérification d'âge par reconnaissance faciale. Celui-ci s'applique aux fonctions permettant aux joueurs de discuter entre eux.

L'entreprise californienne a déclaré mardi 10 février à l'AFP se réjouir "de l'opportunité d'informer la ministre des mesures que nous prenons pour assurer la sécurité de notre communauté".

L'entreprise dispose "de politiques et de processus de sécurité robustes pour aider à protéger les utilisateurs, qui vont au-delà de ceux de nombreuses autres plateformes", a assuré un porte-parole.

Roblox fait partie, avec Discord, WhatsApp ou Lego Play, des plateformes exemptées de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans qu'a imposée l'Australie et qui concerne notamment TikTok, Snapchat, Instagram et Facebook.

Roblox a toutefois été interdit au Qatar, en Irak ou en Turquie, et en Égypte la semaine dernière, principalement pour des préoccupations liées à la sécurité des enfants.

Aux États-Unis, le Texas et la Louisiane ont poursuivi la plateforme pour les mêmes motifs. Et les Pays-Bas ont ouvert fin janvier une enquête pour évaluer ses risques pour les mineurs.

Roblox est visité par près de 150 millions de joueurs chaque jour. Selon Roblox Corporation, les moins de 13 ans représentaient près de 40% de ses utilisateurs en 2024.

