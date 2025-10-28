Décès du batteur américain de jazz Jack DeJohnette

Le batteur américain Jack DeJohnette, figure majeure du jazz moderne qui a collaboré avec Miles Davis ou Keith Jarrett, est mort le 26 octobre à l'âge de 83 ans, a-t-il été annoncé le 27 octobre sur ses réseaux sociaux.

>> Décès du musicien américain Peter Yarrow du trio folk Peter, Paul and Mary

>> Décès de Nicole Croisille, grande voix de la chanson française

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il s'est éteint paisiblement à l'hôpital à Kingston, dans l'État de New York, entouré de sa femme, de sa famille et de ses amis proches" est-il précisé.

Son décès est dû à une insuffisance cardiaque, a confirmé son assistante Joan Clancy.

Né à Chicago en 1942, Jack DeJohnette a travaillé avec les plus grands noms du jazz à partir des années 1960, jouant avec Herbie Hancock ou encore Miles Davis, notamment sur l'album "Bitches Brew" en 1969.

Dans les années 1980, il forme un célèbre trio avec le pianiste Keith Jarrett et le contrebassiste Gary Peacock.

Musicien prolifique, Jack DeJohnette a également signé de nombreux albums solo, mêlant jazz, musiques du monde et expérimentations sonores.

AFP/VNA/CVN