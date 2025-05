Laos : de nouveaux outils éducatifs pour promouvoir la vaccination

L'objectif principal est de faciliter la compréhension des vaccins au sein des communautés où l'alphabétisation est faible et parmi les minorités ethniques à travers le pays.

Selon un rapport du 21 mai, cette initiative comprend une boîte à outils riche en ressources. Elle intègre des vidéos animées et des fiches infographiques qui abordent des thèmes essentiels. Parmi ceux-ci, on retrouve des explications sur le fonctionnement des vaccins, la gestion des réactions post-vaccinales, ainsi que des informations détaillées sur les principales maladies évitables par la vaccination.

Pour en garantir l’accessibilité, les équipes sanitaires provinciales et de district poursuivent la traduction du contenu dans diverses langues locales, avec un appui technique pour l’adapter au mieux aux besoins des communautés minoritaires.

Cette initiative a pour but de renforcer les capacités des agents de santé de première ligne et des dirigeants communautaires. Elle leur fournit des explications sur la vaccination qui sont à la fois claires, visuelles et faciles à comprendre.

Conçus pour être utilisés en formats numérique et imprimé, ces supports sont parfaitement adaptés pour les visites à domicile ainsi que pour les consultations dans les centres de santé. Ils offrent aussi un avantage précieux aux parents, en leur permettant de suivre efficacement le calendrier vaccinal de leurs enfants, ce qui contribue à une meilleure ponctualité vaccinale.

Avec ces nouveaux outils, le gouvernement lao et ses partenaires espèrent renforcer la sensibilisation, l’acceptation et la couverture vaccinale à l’échelle nationale.

VNA/CVN