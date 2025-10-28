Un documentaire sur la carrière post-Beatles de Paul McCartney sortira en février 2026

Un documentaire sur la carrière solo de Paul McCartney après la séparation des Beatles sera disponible le 25 février 2026 sur la plateforme de streaming Amazon Prime, après une sortie limitée au cinéma, selon un communiqué publié le 27 octobre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce film, qui pourra être visionné dans 240 pays et territoires du monde, retrace avec des images d'archives inédites la période pendant laquelle l'artiste "affronte de multiples défis, tout en créant des chansons qui définiront la nouvelle décennie" 1970, selon Amazon MGM Studios.

À cette époque, "les Beatles s'étaient séparés, et je me disais +Que vais-je faire maintenant? Comment pourrais-je jamais faire quelque chose qui soit aussi bien ?+", s'interroge l'artiste britannique, aujourd'hui âgé de 83 ans, dans la bande-annonce diffusée le 27 octobre.

"J'étais seul pour la première fois, j'ai dû aller chercher au fond de moi-même et j'ai monté un nouveau groupe", Wings, qui permettra de relancer sa carrière, raconte-t-il.

"Band on the Run", le titre du premier album de ce groupe formé avec sa première épouse Linda McCartney, inspire celui de ce documentaire d'environ deux heures, "Man on the Run".

Il a été réalisé par l'Américain Morgan Neville, qui a plusieurs longs-métrages à son actif dont le récent film d'animation "Pièce par pièce" sur la vie du musicien et styliste Pharrell Williams.

Le film a été présenté au festival américain de Telluride fin août 2025, et Paul McCartney lui-même est crédité comme producteur exécutif.

Un livre baptisé "Wings : The Story of a Band on the Run", écrit par McCartney, doit sortir le 4 novembre sur Amazon et en audio sur la plateforme Audible, filiale du géant américain.

Un partenariat entre la star britannique, le groupe Universal Music et Amazon doit également aboutir à la sortie de "chansons exclusives" en 2026, selon ce communiqué.

AFP/VNA/CVN