L'Américain Eric Lu remporte le concours international de piano Chopin

L'artiste américain Eric Lu a remporté le premier prix du concours international de piano Chopin à Varsovie, tremplin pour une grande carrière dans la musique classique, ont annoncé mardi 21 octobre les organisateurs de l'événement.

Photo : AFP/VNA/CVN

En plus d'une prime de 60.000 euros, être lauréat de ce concours qui se tient tous les cinq ans depuis 1927 ouvre les portes des plus importantes salles de concert du monde et donne accès aux labels de musique majeurs.

Cette compétition de jeunes entre 16 et 30 ans a souvent marqué une étape clé dans la carrière de plusieurs pianistes de renom, dont l'Italien Maurizio Pollini (1960), l'Argentine Martha Argerich (1965), le Polonais Krystian Zimerman (1975) et le Chinois Yundi Li (2000).

"C'est un rêve qui devient réalité", a déclaré à la presse Eric Lu, 27 ans, remerciant "tous les amateurs de Chopin à travers le monde". Il va entamer une tournée internationale de plusieurs mois.

Cette 19e édition a enregistré un nombre record de 642 pianistes inscrits, contre 500 il y a cinq ans. Le jury en avait retenu 171 pour le premier tour de la compétition, en avril, la majorité représentant des pays d'Asie de l'Est.

Ils étaient finalement 11 en finale lundi 20 octobre, dans la salle de concert de la Philarmonie de la capitale de la Pologne, pays qui a vu naître le compositeur et pianiste franco-polonais Frédéric Chopin (1810-1849).

Les billets pour la finale, prisés, s'étaient vendus en deux minutes après leur mise en ligne. La dernière édition, qui s'est tenue en 2021 après avoir été reportée en raison de la pandémie de COVID-19, s'est soldée par la victoire du Canadien Bruce Xiaoyu Liu.

AFP/VNA/CVN



