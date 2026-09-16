Sous les pavés de Thang Long, les secrets enfouis du palais Kinh Thiên

Les fouilles archéologiques menées sur le site du palais Kinh Thiên, au sein de la citadelle impériale de Thang Long, ont mis au jour une séquence stratigraphique de six mètres témoignant d’une activité humaine ; la couche la plus ancienne remonte à environ 1.300 ans, apportant ainsi de nouvelles informations sur la longue histoire de la capitale.

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Photo : Tuyêt Mai/VNA/CVN

Ces découvertes ont été annoncées lundi 14 septembre lors d’un séminaire scientifique organisé conjointement par le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï et l’Institut d’archéologie du Vietnam, afin de présenter les résultats préliminaires des fouilles de 2026 au palais Kinh Thiên.

Selon le Prof.associé-Dr Tông Trung Tin, président de l’Association d’archéologie du Vietnam et responsable du projet, cette dernière campagne de fouilles était la quatrième menée sur le site, qui couvre une superficie de 910 m² à l’emplacement de l’ancien bâtiment d’artillerie.

Conjugués à trois campagnes de fouilles antérieures, ces travaux ont mis au jour une stratigraphie archéologique de six mètres de profondeur, renfermant des vestiges datant de la période de Dai La (VIIe-IXe siècles), des dynasties des Dinh et des Lê antérieurs (Xe siècle), de la dynastie des Ly (XIe-XIIe siècles), de la dynastie des Trân (XIIIe-XIVe siècles), de la dynastie des Lê antérieurs (XVe-XVIe siècles), de la période des Lê restaurés (XVIIe-XVIIIe siècles) et de la dynastie des Nguyên (XIXe siècle).

Selon les chercheurs, il s’agit de la séquence stratigraphique la plus profonde et la plus complète jamais découverte concernant l’histoire de Thang Long-Hanoï.

Les découvertes ont également mis au jour des vestiges du palais Long Thiên, un édifice de la dynastie des Nguyên construit sous le règne de l’empereur Gia Long (1762-1820), dont l’emprise correspondait aux limites est-ouest de l’ancien bâtiment de l’artillerie coloniale française.

Photo : Tuyêt Mai/VNA/CVN

L’ensemble mis au jour, composé de fondations de colonnes et de canaux de drainage, a permis d’apporter des précisions supplémentaires aux résultats d’une fouille menée en 2025 ; il confirme que le palais adoptait le style architectural caractéristique de la dynastie des Nguyên, selon lequel deux bâtiments - le hall d’entrée et le hall principal - étaient érigés sur une même base et reliés par une section intermédiaire couverte.

Sous les vestiges du palais Long Thiên se trouvent des traces du palais Kinh Thiên, datant des périodes des Lê antérieurs et Lê restaurés. Les archives historiques indiquent que l’assise du palais a été aménagée artificiellement : le site a été soigneusement remblayé et compacté avec de l’argile et des matériaux de construction avant que l’emplacement des fondations des colonnes ne soit tracé.

Les bases de colonnes mises au jour comprennent des fondations simples et doubles. Les fondations simples mesurent entre 2,8 et 3,5 m sur 2,5 à 3,5 m, tandis que les fondations doubles mesurent entre 5,4 et 6,1 m sur 2,7 à 3 m. Ces bases reposaient sur des structures de fondation supplémentaires, constituant ainsi les fondations de colonnes les plus vastes et les plus techniquement élaborées jamais identifiées dans l’histoire de l’architecture vietnamienne.

En se fondant sur les fondations mises au jour, les chercheurs ont déterminé que les dimensions du palais Kinh Thiên étaient de neuf travées sur dix rangées de colonnes dans le sens est-ouest, tandis que sa disposition nord-sud comprenait cinq travées sur six rangées de colonnes.

Selon les chercheurs, les couches archéologiques récemment mises au jour apportent également de nouveaux éléments étayant la théorie selon laquelle des structures royales antérieures occupaient autrefois le site, notamment le palais Thiên An sous la dynastie des Trân, ainsi que les palais Thiên An et Càn Nguyên sous la dynastie des Ly.

Selon les chercheurs, cette hypothèse est solidement étayée par des preuves scientifiques, la stratigraphie révélant un développement continu à partir de la couche la plus ancienne témoignant d’une activité humaine.

Les fouilles ont livré une multitude d’informations inédites sur les dimensions du palais Kinh Thiên, la construction de sa plateforme et des fondations de ses colonnes, ainsi que sur les matériaux employés, sans oublier des vestiges de la plateforme du palais Long Thiên datant de la dynastie des Nguyên.

Ces découvertes s’inscrivent dans le cadre des travaux de fouille menés en réponse aux recommandations de l’UNESCO et du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), à la Déclaration de Hanoï de 2022, aux exigences de la loi vietnamienne sur le patrimoine culturel ainsi qu’aux directives des autorités vietnamiennes chargées du patrimoine.

Elles apportent une base scientifique supplémentaire aux recherches sur la reconstruction de la salle principale du palais Kinh Thiên et renforcent encore la «valeur universelle exceptionnelle» du site - une notion de l’UNESCO désignant un patrimoine d’importance pour l’humanité tout entière.

Le Pr.-Dr. Trân Duc Cuong, président de l’Association des sciences historiques du Vietnam, a déclaré que les fouilles de 2026 ont confirmé la profondeur historique exceptionnelle du site, révélant de multiples couches culturelles datant notamment de la période de Dai La, des dynasties des Ly, des Trân et des Lê antérieurs et d’autres périodes.

Il a qualifié le site de patrimoine exceptionnel, d’une importance majeure pour l’histoire, l’archéologie et la culture du Vietnam, soulignant son caractère rare parmi les anciennes capitales impériales à travers le monde.

Les découvertes archéologiques réalisées au cours des quinze dernières années devraient fournir une base scientifique importante pour la conservation et l’éventuelle reconstruction du palais Kinh Thiên, contribuant ainsi à mieux faire connaître la valeur universelle exceptionnelle de la citadelle impériale de Thang Long.

VNA/CVN